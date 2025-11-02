聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／山本由伸是世界第一！大谷翔平盛讚隊友 也透露挨轟不甘
道奇隊今天與藍鳥隊鏖戰到延長賽11局才以5：4勝出，山本由伸連兩天登板並在封王戰後援2.2局奪勝，大谷翔平大讚：「我想大家都會認為由伸是世界第一的投手。」
大谷翔平今天以投打二流身分先發，只不過2.1局就因挨轟丟掉3分退場，他表示：「最後被打，確實有點不甘心。我是抱著想要盡可能撐久一點、把比賽交給後面的投手的心情上場。被打之後，也努力地以打者的身分全力去幫助球隊。」
大谷留下的3分落後道奇一步步追趕，在9局上由羅哈斯（Miguel Rojas）開轟追平、11局上史密斯（Will Smith）再敲出超前轟，加上從第9局登板連投2.2局守住最後勝利的山本由伸，構築勝利美景。
賽後接受訪問的大谷翔平也滿臉笑容說：「真是場精彩的比賽，大家都打出了很棒的棒球，最後能拿下這場勝利真的太好了。」
回顧自己以二刀流身分復出的這個賽季，大谷翔平感慨地說：「整個球季下來，真的沒有一場比賽是輕鬆的，這次的冠軍是全隊一起努力抓下來的成果。」至於明年，他笑著表示：「畢竟剛結束，我想今天、明天就好好沉浸在這場勝利的喜悅中吧。」
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言