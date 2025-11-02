MLB／山本由伸是世界第一！大谷翔平盛讚隊友 也透露挨轟不甘

道奇隊今天與藍鳥隊鏖戰到延長賽11局才以5：4勝出，山本由伸連兩天登板並在封王戰後援2.2局奪勝，大谷翔平大讚：「我想大家都會認為由伸是世界第一的投手。」

大谷翔平今天以投打二流身分先發，只不過2.1局就因挨轟丟掉3分退場，他表示：「最後被打，確實有點不甘心。我是抱著想要盡可能撐久一點、把比賽交給後面的投手的心情上場。被打之後，也努力地以打者的身分全力去幫助球隊。」

大谷留下的3分落後道奇一步步追趕，在9局上由羅哈斯（Miguel Rojas）開轟追平、11局上史密斯（Will Smith）再敲出超前轟，加上從第9局登板連投2.2局守住最後勝利的山本由伸，構築勝利美景。

大谷翔平與山本由伸慶祝2連霸。 美聯社

賽後接受訪問的大谷翔平也滿臉笑容說：「真是場精彩的比賽，大家都打出了很棒的棒球，最後能拿下這場勝利真的太好了。」

回顧自己以二刀流身分復出的這個賽季，大谷翔平感慨地說：「整個球季下來，真的沒有一場比賽是輕鬆的，這次的冠軍是全隊一起努力抓下來的成果。」至於明年，他笑著表示：「畢竟剛結束，我想今天、明天就好好沉浸在這場勝利的喜悅中吧。」