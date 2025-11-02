MLB／17.2局3勝奪世界大賽MVP 山本由伸：我其實沒有自信

道奇隊在世界大賽第七戰擊敗藍鳥隊締造二連霸，山本由伸「中0日」後援2.2局的熱血劇本，加上世界大賽合計17.2局僅失2分、16次三振的神級演出，也讓他理所當然獲得世界大賽MVP。

道奇今天打到延長賽第11局才以5：4勝出，9局上羅哈斯（Miguel Rojas）追平轟、11局上史密斯（Will Smith）超前轟固然重要，然而山本由伸從第9局登板拆彈開始，連投2.2局並製造再見雙殺，站在投手丘上迎接最後勝利。

A ONCE-IN-A-LIFETIME PERFORMANCE 🔥



YOSHINOBU YAMAMOTO IS THE @CHEVROLET #WORLDSERIES MVP pic.twitter.com/x3Hg71kzSM — MLB (@MLB) 2025年11月2日

山本由伸在世界大賽一人就包辦3勝，第二戰登板9局完投失1分、第六戰先發6局失1分，昨天才在背水一戰投了96球幫助道奇隊續命，今天第七戰又後援登板。

山本由伸成為世界大賽史上第9位前一天投6局、隔天又登板的投手，上一人是2001年「巨怪」強森（Randy Johnson），被問到是怎麼辦到的？山本由伸表示：「在牛棚熱身時其實沒有什麼自信，不知道會發生什麼事，但很高興我能辦到。」

去年加入道奇至今，協助球隊締造2000年後首見的二連霸，山本由伸表示：「我做了所有能做的，很高興能夠跟這群隊友一起贏下冠軍。」