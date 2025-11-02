聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／17.2局3勝奪世界大賽MVP 山本由伸：我其實沒有自信
道奇隊在世界大賽第七戰擊敗藍鳥隊締造二連霸，山本由伸「中0日」後援2.2局的熱血劇本，加上世界大賽合計17.2局僅失2分、16次三振的神級演出，也讓他理所當然獲得世界大賽MVP。
道奇今天打到延長賽第11局才以5：4勝出，9局上羅哈斯（Miguel Rojas）追平轟、11局上史密斯（Will Smith）超前轟固然重要，然而山本由伸從第9局登板拆彈開始，連投2.2局並製造再見雙殺，站在投手丘上迎接最後勝利。
山本由伸在世界大賽一人就包辦3勝，第二戰登板9局完投失1分、第六戰先發6局失1分，昨天才在背水一戰投了96球幫助道奇隊續命，今天第七戰又後援登板。
山本由伸成為世界大賽史上第9位前一天投6局、隔天又登板的投手，上一人是2001年「巨怪」強森（Randy Johnson），被問到是怎麼辦到的？山本由伸表示：「在牛棚熱身時其實沒有什麼自信，不知道會發生什麼事，但很高興我能辦到。」
去年加入道奇至今，協助球隊締造2000年後首見的二連霸，山本由伸表示：「我做了所有能做的，很高興能夠跟這群隊友一起贏下冠軍。」
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言