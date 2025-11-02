快訊

黃安震驚「這都可以死」 揭屠穎驟逝內幕

跑20次醫院也不檢查！23歲女「上網買自篩」驗出腸癌 裝設人工肛門

美防長讚「美中關係史上最佳」！雙方同意設軍事溝通管道 美媒有質疑

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／17.2局3勝奪世界大賽MVP 山本由伸：我其實沒有自信

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
山本由伸在世界大賽的神級演出勇奪MVP。 法新社
山本由伸在世界大賽的神級演出勇奪MVP。 法新社

道奇隊在世界大賽第七戰擊敗藍鳥隊締造二連霸，山本由伸「中0日」後援2.2局的熱血劇本，加上世界大賽合計17.2局僅失2分、16次三振的神級演出，也讓他理所當然獲得世界大賽MVP。

道奇今天打到延長賽第11局才以5：4勝出，9局上羅哈斯（Miguel Rojas）追平轟、11局上史密斯（Will Smith）超前轟固然重要，然而山本由伸從第9局登板拆彈開始，連投2.2局並製造再見雙殺，站在投手丘上迎接最後勝利。

山本由伸在世界大賽一人就包辦3勝，第二戰登板9局完投失1分、第六戰先發6局失1分，昨天才在背水一戰投了96球幫助道奇隊續命，今天第七戰又後援登板。

山本由伸成為世界大賽史上第9位前一天投6局、隔天又登板的投手，上一人是2001年「巨怪」強森（Randy Johnson），被問到是怎麼辦到的？山本由伸表示：「在牛棚熱身時其實沒有什麼自信，不知道會發生什麼事，但很高興我能辦到。」

去年加入道奇至今，協助球隊締造2000年後首見的二連霸，山本由伸表示：「我做了所有能做的，很高興能夠跟這群隊友一起贏下冠軍。」

山本由伸 世界大賽 道奇

延伸閱讀

MLB／史密斯延長賽超前轟 山本由伸強力關門道奇衛冕成功

MLB／昔日質疑成熱門朝聖貼文 瑞迪克坦承看走眼：山本由伸太強大了

MLB／沒有他道奇走不到這裡 歐提茲：若奪冠山本由伸就是MVP

MLB／第7局還想投！山本由伸連3場拯救道奇 寫史上首見紀錄

相關新聞

MLB／山本由伸「中0日」燃燒2.2局超狂 道奇二連霸21世紀首見

道奇與藍鳥隊在世界大賽鏖戰到第七場，兩隊投手都總動員，羅哈斯（Miguel Rojas）陽春砲在9局上扳平，而山本由伸「...

MLB／17.2局3勝奪世界大賽MVP 山本由伸：我其實沒有自信

道奇隊在世界大賽第七戰擊敗藍鳥隊締造二連霸，山本由伸「中0日」後援2.2局的熱血劇本，加上世界大賽合計17.2局僅失2分...

MLB／山本由伸是世界第一！大谷翔平盛讚隊友 也透露挨轟不甘

道奇隊今天與藍鳥隊鏖戰到延長賽11局才以5：4勝出，山本由伸連兩天登板並在封王戰後援2.2局奪勝，大谷翔平大讚：「我想大...

MLB／真的有冠軍命！連6年世界大賽冠軍都有「威爾史密斯」

道奇今日在世界大賽G7延長賽中以5：4驚險拿下勝利，順利完成衛冕。在延長賽敲出關鍵超前陽春砲的道奇「捕手」史密斯（Will Smith）被視為是奪勝的大功臣，值得注意的是，大聯盟已連續6年都有名叫「威

MLB／國聯50年來首見連霸球隊！道奇逆境逆轉藍鳥寫歷史

道奇藍鳥世界大賽G7，道奇雖在整場大部分時間處於落後局勢，但靠著9局上羅哈斯（Miguel Rojas）和11局上史密斯（Will Smith）接連開轟，幫助球隊最終逆轉藍鳥，以5：4在客場封王，成為

MLB／山本由伸「0日特攻」拆彈 逼出史上第6次世界大賽G7延長賽

道奇與藍鳥隊在世界大賽鏖戰到第七場，兩隊投手都總動員，山本由伸「中0日」後援登板守住9局下危機，也讓兩隊進入世界大賽史上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。