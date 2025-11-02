MLB／真的有冠軍命！連6年世界大賽冠軍都有「威爾史密斯」

道奇今日在世界大賽G7延長賽中以5：4驚險拿下勝利，順利完成衛冕。在延長賽敲出關鍵超前陽春砲的道奇「捕手」史密斯（Will Smith）被視為是奪勝的大功臣，值得注意的是，大聯盟已連續6年都有名叫「威爾史密斯（Will Smith）」的球員奪冠。

道奇主戰「捕手」史密斯（Will Smith）在2020年縮水賽季幫助道奇封王。接下來3年，「左投」史密斯（Will Smith）依序效力勇士、太空人和遊騎兵隊，都順利奪冠，完成個人3連霸瘋狂紀錄。

本季效力皇家的投手史密斯。 美聯社

上賽季，道奇在世界大賽中擊敗洋基，拿下冠軍，使大聯盟連5年冠軍陣容中都有名為威爾史密斯的球員。

今日，這項紀錄再度被延續，道奇在今日世界大賽G7中從落後打到領先，靠的不是別人，正是「捕手」史密斯延長賽的關鍵陽春砲，終場幫助道奇以1分差擊敗藍鳥封王，成功衛冕，讓連續6年大聯盟世界大賽的冠軍都有史密斯（Will Smith）的名字在裡頭。

統計本場比賽「捕手」史密斯的數據，他今日6打數敲出2安打、貢獻1分打點，包含一記關鍵的陽春砲。