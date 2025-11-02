MLB／真的有冠軍命！連6年世界大賽冠軍都有「威爾史密斯」
道奇今日在世界大賽G7延長賽中以5：4驚險拿下勝利，順利完成衛冕。在延長賽敲出關鍵超前陽春砲的道奇「捕手」史密斯（Will Smith）被視為是奪勝的大功臣，值得注意的是，大聯盟已連續6年都有名叫「威爾史密斯（Will Smith）」的球員奪冠。
道奇主戰「捕手」史密斯（Will Smith）在2020年縮水賽季幫助道奇封王。接下來3年，「左投」史密斯（Will Smith）依序效力勇士、太空人和遊騎兵隊，都順利奪冠，完成個人3連霸瘋狂紀錄。
上賽季，道奇在世界大賽中擊敗洋基，拿下冠軍，使大聯盟連5年冠軍陣容中都有名為威爾史密斯的球員。
今日，這項紀錄再度被延續，道奇在今日世界大賽G7中從落後打到領先，靠的不是別人，正是「捕手」史密斯延長賽的關鍵陽春砲，終場幫助道奇以1分差擊敗藍鳥封王，成功衛冕，讓連續6年大聯盟世界大賽的冠軍都有史密斯（Will Smith）的名字在裡頭。
統計本場比賽「捕手」史密斯的數據，他今日6打數敲出2安打、貢獻1分打點，包含一記關鍵的陽春砲。
🔥 《2025MLB季後賽》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言