MLB／山本由伸「中0日」燃燒2.2局超狂 道奇二連霸21世紀首見

道奇與藍鳥隊在世界大賽鏖戰到第七場，兩隊投手都總動員，羅哈斯（Miguel Rojas）陽春砲在9局上扳平，而山本由伸「中0日」後援登板守住局面，最後就靠著11局上史密斯（Will Smith）超前轟，道奇隊以5：4逆轉勝，大聯盟相隔25年再現連霸王朝。

道奇今天推出先發投手是相隔三天再次施展投打二刀流的大谷翔平，然而結果並不理想，前2局變化球控制力就不穩，首局壘上有人危機是對手跑壘失誤的雙殺化解，第2局也一度遇到滿壘狀況。

第3局大谷翔平續投，結果1出局後被比切特（Bo Bichette）敲出三分砲，大谷翔平也雙手撐膝、低頭不語，隨後退場休息，留下2.1局被敲5支安打、失3分，另有3次三振、2次四壞保送的成績。

道奇隊在4局上追回1分，4局下羅布雷斯基（Justin Wrobleski）的一顆觸身球打到希曼尼茲（Andres Gimenez）手肘，投打都不滿互嗆，引發兩隊板凳清空，所幸衝突未擴大。

大谷翔平作為打者留在場上，除了首打席敲安外，5局上也敲出第2支安打，7局上選到四壞保送，只不過這3局道奇隊都沒有得分。

薛則（Max Scherzer）今天為藍鳥隊扛起先發，4.1局被敲4支安打僅失1分，另有3次三振、1次四壞保送，被換下場時沒有像上次積極爭取續投。

道奇隊在6局上靠艾德曼（Tommy Edman）高飛犧牲打追到1分差，然而6局下希曼尼茲的二壘打又幫藍鳥拉開分差，8局上孟西（Max Muncy）的陽春砲則讓比賽又回到1分差距。

道奇隊還沒放棄，9局上羅哈斯（Miguel Rojas）在1出局後扛出陽春砲，直接扳平比數，在一旁待命的大谷翔平高舉雙手歡呼，但自己上場打擊敲出高飛球出局，而道奇此局也沒再追加分數。

大谷退場後，道奇隊陸續推出葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、史奈爾（Blake Snell）兩位先發投手，而史奈爾第8局登板拆彈抓了3個局數，第9局續投在1出局後出現安打、保送。

山本由伸此時上場接手，昨天才先發投了6局、96球的他，一開始投出觸身球形成滿壘，但先製造二壘滾地球，羅哈斯傳本壘封殺，隨後再讓今天3安的克萊門特（Ernie Clement）敲出外野飛球，兩位外野手相撞但帕赫斯（Andy Pages）完成接殺。

10局上則換道奇隊在1出局後攻佔滿壘，但被藍鳥隊成功化解；10局下山本續投，結果製造三上三下。

藍鳥隊同樣在11局上推出第4戰先發投手畢柏（Shane Bieber）「中3日」登板，雖然解決羅哈斯、大谷翔平，但卻被史密斯（Will Smith）敲出了超前陽春砲。

11局下山本由伸繼續燃燒，雖然因為安打、保送浮現危機，但在1出局後成功製造雙殺，守住勝利，一共投了34球、2.2局，僅被敲1支安打沒有失分。

藍鳥隊今天除了首棒史布林格（George Springer）單場3安猛打賞外，第9棒克萊門特也敲出3安，並且在季後賽累積30支安打，改寫大聯盟單季最多紀錄。

而道奇隊最終完成二連霸，大聯盟上一次有球隊在世界大賽締造連霸，已經要追溯到1998到2000年的洋基三連霸，21世紀至今道奇隊是第一次。