MLB／談比切特帶傷上陣仍敲3分砲 藍鳥主帥稱讚：他付出很多努力

藍鳥二壘手比切特（Bo Bichette）在世界大賽G7第3局從道奇先發投手大谷翔平手中敲出一記3分砲，幫助球隊取得3分領先，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）也在比賽中接受當地媒體採訪，談到比切特這記關鍵的全壘打，他表示，比切特為了重返賽場付出很多努力，並對於他今天的好表現感到開心。

本場比賽在3局下半、1人出局時，擔綱第4棒的比切特從大谷翔平手中擊出一發左外野方向3分砲，幫助球隊以3：0取得領先優勢。隨後也讓大谷退場休息，留下2.1局被敲5支安打、失3分的成績。

比切特（左）在本場比賽第3局貢獻一發3分砲。 美聯社

比切特在例行賽末段遭遇左膝受傷，並在季後賽持續高掛免戰牌，直至與道奇的世界大賽才迎來復出。本場賽他在腳傷仍未痊癒的狀況下，仍為球隊貢獻適時的一擊，贏得教練和隊友的讚賞。

史耐德在第五局上半接受了當地廣播公司《FOX Sports》的採訪，並評論了比切特這記全壘打。他說道：「他（比切特）為了達到現在的狀態付出了很多努力。和我們很多球員一樣，他現在身體非常疲憊。但我很高興他能重回首發陣容。他打出了一記漂亮的全壘打，我相信他能保持這種狀態。」