快訊

MLB／山本由伸「中0日」燃燒2.2局超狂 道奇5:4勝藍鳥二連霸21世紀首見

MLB／山本由伸「0日特攻」拆彈 逼出史上第6次世界大賽G7延長賽

40歲的阿聯酋航空 從租2架飛機起飛到改寫全球航空版圖

MLB／談比切特帶傷上陣仍敲3分砲 藍鳥主帥稱讚：他付出很多努力

聯合新聞網／ 綜合報導
藍鳥主帥史奈德。 路透社
藍鳥主帥史奈德。 路透社

藍鳥二壘手比切特（Bo Bichette）在世界大賽G7第3局從道奇先發投手大谷翔平手中敲出一記3分砲，幫助球隊取得3分領先，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）也在比賽中接受當地媒體採訪，談到比切特這記關鍵的全壘打，他表示，比切特為了重返賽場付出很多努力，並對於他今天的好表現感到開心。

本場比賽在3局下半、1人出局時，擔綱第4棒的比切特從大谷翔平手中擊出一發左外野方向3分砲，幫助球隊以3：0取得領先優勢。隨後也讓大谷退場休息，留下2.1局被敲5支安打、失3分的成績。

比切特（左）在本場比賽第3局貢獻一發3分砲。 美聯社
比切特（左）在本場比賽第3局貢獻一發3分砲。 美聯社

比切特在例行賽末段遭遇左膝受傷，並在季後賽持續高掛免戰牌，直至與道奇的世界大賽才迎來復出。本場賽他在腳傷仍未痊癒的狀況下，仍為球隊貢獻適時的一擊，贏得教練和隊友的讚賞。

史耐德在第五局上半接受了當地廣播公司《FOX Sports》的採訪，並評論了比切特這記全壘打。他說道：「他（比切特）為了達到現在的狀態付出了很多努力。和我們很多球員一樣，他現在身體非常疲憊。但我很高興他能重回首發陣容。他打出了一記漂亮的全壘打，我相信他能保持這種狀態。」

教練 疲憊 G7

相關新聞

MLB／山本由伸「中0日」燃燒2.2局超狂 道奇二連霸21世紀首見

道奇與藍鳥隊在世界大賽鏖戰到第七場，兩隊投手都總動員，羅哈斯（Miguel Rojas）陽春砲在9局上扳平，而山本由伸「...

MLB／史密斯延長賽超前轟 山本由伸強力關門道奇衛冕成功

道奇藍鳥世界大賽G7生死戰，道在前8局打完以3：4落後，但在9局上羅哈斯（Miguel Rojas）從藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）手中敲出陽春砲助球隊扳平；後進入延長賽第11局鐵捕史密

MLB／山本由伸「0日特攻」拆彈 逼出史上第6次世界大賽G7延長賽

道奇與藍鳥隊在世界大賽鏖戰到第七場，兩隊投手都總動員，山本由伸「中0日」後援登板守住9局下危機，也讓兩隊進入世界大賽史上...

MLB／大谷翔平續投挨轟 羅伯茲調度被批「完全無法理解」

道奇與藍鳥隊打到世界大賽第七戰，兩隊總動員下，先發投手都沒撐完5局就開始更換，而大谷翔平2.1局挨了一發三分砲才換投的決...

MLB／板凳清空！道奇藍鳥拚G7 一顆觸身球點燃火苗

道奇與藍鳥隊打到世界大賽第七戰，兩隊情緒都很緊繃，4局下的一顆觸身球更引發板凳清空的大場面，所幸並未引發更大衝突。

MLB／大谷翔平第7戰先發 扛道奇世界大賽連霸重任

美國職棒世界大賽即將舉行決定今年度總冠軍的關鍵第7戰，洛杉磯道奇今天在官網宣布，確定由大谷翔平先發登板，對決勁敵多倫多藍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。