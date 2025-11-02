MLB／山本由伸「0日特攻」拆彈 逼出史上第6次世界大賽G7延長賽

道奇與藍鳥隊在世界大賽鏖戰到第七場，兩隊投手都總動員，山本由伸「中0日」後援登板守住9局下危機，也讓兩隊進入世界大賽史上第6次的第七戰延長賽。

大谷翔平今天相隔三天再次施展投打二刀流，然而結果並不理想，前2局變化球控制力就不穩，第3局被比切特（Bo Bichette）敲出三分砲，大谷翔平雙手撐膝、低頭不語，隨後退場休息，留下2.1局被敲5支安打、失3分，另有3次三振、2次四壞保送的成績。

道奇隊在6局上靠艾德曼（Tommy Edman）高飛犧牲打追到1分差，然而6局下希曼尼茲的二壘打又幫藍鳥拉開分差，8局上孟西（Max Muncy）的陽春砲則讓比賽又回到1分差距。

道奇隊還沒放棄，9局上羅哈斯（Miguel Rojas）在1出局後扛出陽春砲，直接扳平比數，在一旁待命的大谷翔平高舉雙手歡呼，但自己上場打擊敲出高飛球出局，而道奇此局也沒再追加分數。

投手大谷退場後，道奇隊也頻頻換投，史奈爾（Blake Snell）先在第8局登板拆彈抓了3個局數，第9局續投卻在1出局後出現安打、保送。

第8局就已經在牛棚熱身的山本由伸此時上場接手，昨天才先發投了6局、96球的他，一開始就投出觸身球形成滿壘。

不過山本由伸先製造二壘滾地球，羅哈斯傳本壘封殺，隨後再讓今天3安的克萊門特（Ernie Clement）敲出外野飛球，兩位外野手相撞但帕赫斯（Andy Pages）完成接殺。