快訊

MLB／山本由伸「中0日」燃燒2.2局超狂 道奇5:4勝藍鳥二連霸21世紀首見

MLB／山本由伸「0日特攻」拆彈 逼出史上第6次世界大賽G7延長賽

40歲的阿聯酋航空 從租2架飛機起飛到改寫全球航空版圖

MLB／史密斯延長賽超前轟 山本由伸強力關門道奇衛冕成功

聯合新聞網／ 綜合報導
鐵捕史密斯。 美聯社
鐵捕史密斯。 美聯社

道奇藍鳥世界大賽G7生死戰，道在前8局打完以3：4落後，但在9局上羅哈斯（Miguel Rojas）從藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）手中敲出陽春砲助球隊扳平；後進入延長賽第11局鐵捕史密斯（Will Smith）再貢獻一發陽春彈，幫助道奇取得本場比賽首度領先。

9局上，藍鳥派出終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）關門，但卻在1出局滿球數的狀態下，遭到羅哈斯狙擊，夯初一記左外野方向陽春砲，幫助道奇以4比4扳平戰局。

羅哈斯。 美聯社
羅哈斯。 美聯社

本場比賽擔任第9棒打者的羅哈斯，截至目前為止，總計4打數敲出2安，包含9局上這1發關鍵的「續命」陽春砲，貢獻關鍵的追平分打點。

在延長賽第11局上，史密斯再添1記陽春砲，幫助道奇取得5：4領先。

向陽 G7

相關新聞

MLB／山本由伸「中0日」燃燒2.2局超狂 道奇二連霸21世紀首見

道奇與藍鳥隊在世界大賽鏖戰到第七場，兩隊投手都總動員，羅哈斯（Miguel Rojas）陽春砲在9局上扳平，而山本由伸「...

MLB／史密斯延長賽超前轟 山本由伸強力關門道奇衛冕成功

道奇藍鳥世界大賽G7生死戰，道在前8局打完以3：4落後，但在9局上羅哈斯（Miguel Rojas）從藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）手中敲出陽春砲助球隊扳平；後進入延長賽第11局鐵捕史密

MLB／山本由伸「0日特攻」拆彈 逼出史上第6次世界大賽G7延長賽

道奇與藍鳥隊在世界大賽鏖戰到第七場，兩隊投手都總動員，山本由伸「中0日」後援登板守住9局下危機，也讓兩隊進入世界大賽史上...

MLB／大谷翔平續投挨轟 羅伯茲調度被批「完全無法理解」

道奇與藍鳥隊打到世界大賽第七戰，兩隊總動員下，先發投手都沒撐完5局就開始更換，而大谷翔平2.1局挨了一發三分砲才換投的決...

MLB／板凳清空！道奇藍鳥拚G7 一顆觸身球點燃火苗

道奇與藍鳥隊打到世界大賽第七戰，兩隊情緒都很緊繃，4局下的一顆觸身球更引發板凳清空的大場面，所幸並未引發更大衝突。

MLB／大谷翔平第7戰先發 扛道奇世界大賽連霸重任

美國職棒世界大賽即將舉行決定今年度總冠軍的關鍵第7戰，洛杉磯道奇今天在官網宣布，確定由大谷翔平先發登板，對決勁敵多倫多藍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。