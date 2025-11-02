MLB／史密斯延長賽超前轟 山本由伸強力關門道奇衛冕成功

道奇藍鳥世界大賽G7生死戰，道在前8局打完以3：4落後，但在9局上羅哈斯（Miguel Rojas）從藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）手中敲出陽春砲助球隊扳平；後進入延長賽第11局鐵捕史密斯（Will Smith）再貢獻一發陽春彈，幫助道奇取得本場比賽首度領先。

9局上，藍鳥派出終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）關門，但卻在1出局滿球數的狀態下，遭到羅哈斯狙擊，夯初一記左外野方向陽春砲，幫助道奇以4比4扳平戰局。

羅哈斯。 美聯社

本場比賽擔任第9棒打者的羅哈斯，截至目前為止，總計4打數敲出2安，包含9局上這1發關鍵的「續命」陽春砲，貢獻關鍵的追平分打點。

MIGUEL ROJAS WITH THE BIGGEST SWING OF HIS LIFE 💥



GAME 7 IS TIED IN TORONTO pic.twitter.com/tDwUGzBrVq — MLB (@MLB) 2025年11月2日

在延長賽第11局上，史密斯再添1記陽春砲，幫助道奇取得5：4領先。