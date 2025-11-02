快訊

MLB／大谷翔平續投挨轟 羅伯茲調度被批「完全無法理解」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平2.1局挨了一發三分砲黯然退場。 美聯社
道奇藍鳥隊打到世界大賽第七戰，兩隊總動員下，先發投手都沒撐完5局就開始更換，而大谷翔平2.1局挨了一發三分砲才換投的決定，讓道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）備受質疑，前5局打完道奇隊也以1：3落後。

大谷翔平相隔三天就重返投手丘展現二刀流，然而第1局開始就面露疲態，變化球控制力也不穩定，只能靠頻頻飆出100哩的火球跟藍鳥打者對決。

前2局大谷翔平都驚險渡過，包含2局下的滿壘危機，然而第3局續投在1出局後被比切特（Bo Bichette）敲出三分砲，大谷翔平也雙手撐膝、低頭不語，隨後退場休息，留下2.1局被敲5支安打、失3分，另有3次三振、2次四壞保送的成績。

羅伯茲在比賽中間接受電視轉播單位訪問時表示：「他已經竭盡所能，為球隊拚到最後一刻。」羅伯茲也有觀察到大谷的變化球失去銳度，「這是他本季最艱難的一場登板，我也無法再多要求他什麼。」

《Dodgers Nation》的麥凱恩（Doug Mckain）就一度在X上直言：「大谷翔平雖然撐過了危機，但控球明顯不穩。我強烈反對讓他投第三局的決定。這可能導致他們丟掉世界大賽和建立王朝的機會。」

《ESPN》哈里斯（Blake Harris）同樣指出：「他明顯在前兩局狀況都不佳，能奇蹟般地無失分脫身已經很難得了。我完全無法理解為什麼還要讓他再次登上投手丘，面對打線的中心打者，這個決定根本說不通。」

道奇隊雖然在4局上追回1分，然而4局下羅布雷斯基（Justin Wrobleski）的一顆觸身球打到希曼尼茲（Andres Gimenez）手肘，投打都不滿互嗆，引發兩隊板凳清空，所幸衝突未擴大。

大谷翔平作為打者留在場上，除了首打席敲安外，5局上也在薛則（Max Scherzer）退場後敲出第2支安打，只不過道奇隊雖然1出局後攻佔一、二壘但沒能得分。

薛則今天為藍鳥隊扛起先發，4.1局被敲4支安打僅失1分，另有3次三振、1次四壞保送。

大谷翔平 道奇 藍鳥

