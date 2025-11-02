MLB／板凳清空！道奇藍鳥拚G7 一顆觸身球點燃火苗

道奇與藍鳥隊打到世界大賽第七戰，兩隊情緒都很緊繃，4局下的一顆觸身球更引發板凳清空的大場面，所幸並未引發更大衝突。

道奇隊今天由大谷翔平擔任先發，然而投打二刀流切換的狀態，常常較晚站上投手丘，引起藍鳥總教練史奈德（John Schneider）不滿，一度向裁判抗議。

大谷翔平今天僅投2.1局就因被比切特（Bo Bichette）敲出一發三分砲退場，由羅布雷斯基（Justin Wrobleski）接手，在3局下收下2個出局數。

Benches clear in #WorldSeries Game 7 after Andrés Giménez is hit by a pitch by Justin Wrobleski in the 4th inning. pic.twitter.com/cZr401tIIo — MLB (@MLB) 2025年11月2日

然而在道奇隊4局上追到1：3後，4局下卻出現狀況劇，羅布雷斯基在1出局後面對希曼尼茲（Andres Gimenez），結果投出一顆砸到手肘的觸身球，希曼尼茲不滿大聲溝通，羅布雷斯基也有所回應，讓兩隊球員都衝上場對峙。

雙方恢復情緒退場後，羅布雷斯基續投，結果被史布林格（George Springer）敲安，隨後投出三振退場，由昨天後援投了3球的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）接手。