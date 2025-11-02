聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／板凳清空！道奇藍鳥拚G7 一顆觸身球點燃火苗
道奇與藍鳥隊打到世界大賽第七戰，兩隊情緒都很緊繃，4局下的一顆觸身球更引發板凳清空的大場面，所幸並未引發更大衝突。
道奇隊今天由大谷翔平擔任先發，然而投打二刀流切換的狀態，常常較晚站上投手丘，引起藍鳥總教練史奈德（John Schneider）不滿，一度向裁判抗議。
大谷翔平今天僅投2.1局就因被比切特（Bo Bichette）敲出一發三分砲退場，由羅布雷斯基（Justin Wrobleski）接手，在3局下收下2個出局數。
然而在道奇隊4局上追到1：3後，4局下卻出現狀況劇，羅布雷斯基在1出局後面對希曼尼茲（Andres Gimenez），結果投出一顆砸到手肘的觸身球，希曼尼茲不滿大聲溝通，羅布雷斯基也有所回應，讓兩隊球員都衝上場對峙。
雙方恢復情緒退場後，羅布雷斯基續投，結果被史布林格（George Springer）敲安，隨後投出三振退場，由昨天後援投了3球的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）接手。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言