MLB／大谷翔平第7戰先發 扛道奇世界大賽連霸重任
美國職棒世界大賽即將舉行決定今年度總冠軍的關鍵第7戰，洛杉磯道奇今天在官網宣布，確定由大谷翔平先發登板，對決勁敵多倫多藍鳥。
大谷翔平今天晚間將在多倫多羅傑斯中心（RogersCentre）對上藍鳥先發投手薛哲（Max Scherzer），接著可能再由隊友格拉斯諾（Tyler Glasnow）接手主投。
大谷翔平上次擔任先發投手是10月28日世界大賽第4戰，當時他投6局被敲6支安打、失4分。這代表他僅休息3天就得再登板。
他在例行賽投球時大多休6天以上，從未在只休息3天的情況下投球。但這是球季最終決戰，也是最關鍵的一場勝負，道奇完全信任大谷翔平能在投手丘與打擊位置上奠定比賽基調。
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）談到：「這是第7戰，很多事情大家以前沒做過，但你必須相信球員，並想辦法贏得比賽。」
