中央社／ 多倫多1日綜合外電報導
關鍵第7戰，道奇宣布由大谷翔平先發，對決多倫多藍鳥。（路透）
關鍵第7戰，道奇宣布由大谷翔平先發，對決多倫多藍鳥。（路透）

美國職棒世界大賽即將舉行決定今年度總冠軍的關鍵第7戰，洛杉磯道奇今天在官網宣布，確定由大谷翔平先發登板，對決勁敵多倫多藍鳥

大谷翔平今天晚間將在多倫多羅傑斯中心（RogersCentre）對上藍鳥先發投手薛哲（Max Scherzer），接著可能再由隊友格拉斯諾（Tyler Glasnow）接手主投。

大谷翔平上次擔任先發投手是10月28日世界大賽第4戰，當時他投6局被敲6支安打、失4分。這代表他僅休息3天就得再登板。

他在例行賽投球時大多休6天以上，從未在只休息3天的情況下投球。但這是球季最終決戰，也是最關鍵的一場勝負，道奇完全信任大谷翔平能在投手丘與打擊位置上奠定比賽基調。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）談到：「這是第7戰，很多事情大家以前沒做過，但你必須相信球員，並想辦法贏得比賽。」

MLB／山本由伸扛住了！6局好投拯救道奇 與藍鳥決戰世界大賽G7

道奇隊絕境中續命，今天由日籍強投山本由伸扮演強心針，先發6局失1分，帶領道奇以3：1擊敗藍鳥隊，在世界大賽逼成3勝3敗，...

MLB／大谷翔平第7戰先發 扛道奇世界大賽連霸重任

美國職棒世界大賽即將舉行決定今年度總冠軍的關鍵第7戰，洛杉磯道奇今天在官網宣布，確定由大谷翔平先發登板，對決勁敵多倫多藍...

MLB／沒有他道奇走不到這裡 歐提茲：若奪冠山本由伸就是MVP

道奇隊今天靠山本由伸6局好投以3：1擊敗藍鳥隊，在世界大賽逼平3勝3敗，儘管誰將成為最終王者還是未知數，「老爹」歐提茲（...

MLB／山本由伸好投賽後坦言壓力大 談G7登板「教練叫我，就上！」

道奇隊今天以3：1險勝藍鳥隊，將世界大賽逼進第7戰決勝，山本由伸以6局好投扮演道奇的強心針，賽後被問到第7戰再登板的可能...

MLB／昔日質疑成熱門朝聖貼文 瑞迪克坦承看走眼：山本由伸太強大了

前大聯盟外野手瑞迪克（Josh Reddick）在2023年曾發文批評日籍投手山本由伸的3億2500萬美元合約太莫名其妙，如今這則推文在山本由伸持續宰制季後賽和世界大賽後再度爆紅，至今累積超過1200

MLB／鄧愷威回顧2025難忘一年 對大谷翔平印象最深

旅美投手鄧愷威已於昨日返美展開休賽季訓練，回顧2025年賽季，他成功克服角色轉換的挑戰，更在大聯盟投出生涯首場先發勝投，...

