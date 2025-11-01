MLB／昔日質疑成熱門朝聖貼文 瑞迪克坦承看走眼：山本由伸太強大了

前大聯盟外野手瑞迪克（Josh Reddick）在2023年曾發文批評日籍投手山本由伸的3億2500萬美元合約太莫名其妙，如今這則推文在山本由伸持續宰制季後賽和世界大賽後再度爆紅，至今累積超過1200萬次瀏覽，引發球迷熱議。

2023年，洛杉磯道奇以3億2500萬美元簽下連續3年榮獲日本職棒「澤村賞」的山本由伸，可說是震撼全聯盟；由於山本當時尚未在美職投過任何一球，這讓瑞迪克在社群媒體上發出質疑：「怎麼會給一個從沒在大聯盟投過球的人3億2500萬美元？」這句話如今成為被網友瘋狂轉發的「經典打臉推文」。

How do you give a guy $325 million without ever throwing a pitch in MLB — Josh Reddick (@JRedDubDeuce) 2023年12月22日

上週，山本由伸在世界大賽對多倫多藍鳥完投9局，成為道奇續命的英雄。此役結束後，瑞迪克那則舊推文再度被挖出，短短幾天就吸引超過300萬次點閱，許多網友湧入留言「嘲笑他眼光失準」。而在今天道奇沒有退路的第6戰中，山本由伸又在龐大壓力之下封鎖藍鳥打者6局，成功為球隊續命，這讓不少球迷再度去朝聖瑞迪克的發文。

面對自己被打臉的熱潮，瑞迪克在近期的《Crush City Territory》Podcast節目中被主持人羅姆（Chandler Rome）問及此事時直言：「我不會說後悔發那條文，因為那是我的看法。如果明天別人拿到那筆錢，我大概還是會那樣說。社群媒體本來就是讓人表達意見的地方嘛。」

不過瑞迪克也坦承，自己的判斷確實錯了。「這傢伙真的太強了，非常非常非常棒，能來到美國投出這樣的表現，我必須承認我錯了。」

今年季後賽山本由伸一共登板5次，取得4勝1敗的成績，防禦率低到僅有1.56，WHIP則是0.78，累積34.2局投球中，送出32次三振，5次保送，其中包含連兩場完投勝，寫下相當難得的成就。其犀利無比的投球讓許多打者只能黯然興嘆。

瑞迪克笑說，他幾乎每天都能在社群上收到來自道奇球迷的「關愛訊息」。「他們好像很享受這件事。我也覺得有趣，每天都能住在他們的腦袋裡，看他們以為能惹我生氣。但老實說，道奇球迷啊，這根本不會影響我。你們就繼續玩，享受你們那兩秒鐘的成就感，然後回去上班吧。」

先前節目播出時，該則推文的瀏覽數約為900萬，如今已突破1200萬次。瑞迪克則幽默地把自己比喻成職業摔角中的反派角色：「這就像摔角一樣，你要嘛當好人，要嘛當壞人。只要有人注意到你，就代表你做對了事。」

他最後笑著補充：「我就繼續當道奇球迷心中的壞人，一輩子演這個角色吧。」