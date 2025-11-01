MLB／沒有他道奇走不到這裡 歐提茲：若奪冠山本由伸就是MVP

道奇隊今天靠山本由伸6局好投以3：1擊敗藍鳥隊，在世界大賽逼平3勝3敗，儘管誰將成為最終王者還是未知數，「老爹」歐提茲（David Ortiz）提前表態，如果道奇奪冠，山本由伸就是毫無疑問的MVP。

道奇的3勝裡，山本一人就占2勝，且都為道奇逼平戰局，先是在道奇丟掉首戰後，他於第2戰演出9局完投勝，今天又在沒有退路的情況下一肩扛起續命任務，繳出6局僅失1分好投。

「讓我先把話說清楚，如果道奇明天贏了，山本就是我的MVP，毫無疑問！」歐提茲表示，如果沒有山本，道奇根本不可能走到這裡，「道奇的信心指數完全不同，就因為今天是他在投手丘上。」

歐提茲大讚，「不管把山本放到哪個年代都會是強投，不管是1940年代，或是我們征戰的1990年代，以及現在2025年都一樣，他是真正的鬥士、是野獸。」