MLB／高斯曼連4場「問天」寫紀錄 G7還想為藍鳥再登板

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

藍鳥隊投手高斯曼（Kevin Gausman）今天雖然投出6局失3分的優質先發，然而球隊仍以1：3敗給道奇隊，面對明天世界大賽第7戰的殊死戰，高斯曼說：「我願意再登板。」

高斯曼在今年季後賽運氣不太好，根據《OptaSTATS》統計，他連續4場先發登板的比賽都投出5局以上、失分3分以下的表現，但1勝未得，這是大聯盟季後賽史上首見，堪稱「問天」級別。

而高斯曼今年季後賽的2勝來自美聯分區賽對洋基隊5.2局失1分，當時藍鳥隊以10：1大勝，不過在高斯曼投球期間僅打下2分，另一勝是美聯冠軍賽對水手隊中繼1局無失分，剛好藍鳥隊7局下打下3分逆轉，讓他獲得勝投。

明天第七戰，今天投了93球的高斯曼也主動請纓，「我願意做任何事。可能現在就要趕快去重訓室準備了，有需要的話去跑跑步、做些準備。等下結束我就要直接去泡冰水，做好準備，明天一定是全部手牌都要打出去了。」

藍鳥明天排出薛則（Scherzer）先發，總教練史奈德（John Schneider）也說：「名單上所有投手都可能上場。也許連高斯曼都有機會。明天會是全隊總動員的一戰。」

