MLB／打牌打起來勝利贏過來！藍鳥教頭喊話G7：一定會很好玩

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

藍鳥隊錯過在第6戰收下隊史第3座世界大賽冠軍的機會，將在明天與道奇隊決戰第7戰，藍鳥教頭史奈德（John Schneider）相信選手就像今年賽季一路走來一樣，一切如常備戰，「我猜他們還是會下午1點來球場打牌、講幹話，好好大玩一場。」

面對備受看好的道奇，藍鳥成為今年在季後賽為他們帶來最多考驗的球隊，在世界大賽先拿到第3勝聽牌，今天瞄準在主場鎖定冠軍，卻遭山本由伸6局好投封鎖，終場以1：3輸球，現在兩隊站在相同起跑線，將在明天一戰定生死。

史奈德表示，「這場比賽的結局有點瘋狂，可能需要稍微多一點時間消化，但我們的選手很擅長翻頁（不糾結已發生的事），明天會一切照常，大家都會為比賽做好準備，我想他們1點就會來打牌、講幹話，一定會是很有趣的一場比賽。」

史奈德表示，職業運動裡最美的兩個字就是「Game 7」，他也向球迷喊話，相信明天羅傑斯中心一樣會充滿能量，「希望你們可以很大聲、很吵鬧，我們會做好準備迎戰。」

