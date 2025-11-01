快訊

MLB／被救了一命…佐佐木朗希吐心聲 續投危機被隊友化解

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
佐佐木朗希。 美聯社
佐佐木朗希。 美聯社

道奇隊今天雖然以3：1擊敗藍鳥隊，成功將世界大賽戰局延長到第7戰，只不過最後贏得驚險，第9局堆積壘包的佐佐木朗希也坦言：「真的覺得被救了一命。」

佐佐木朗希今天在第8局登板，面對2分領先雖然出現安打、保送，但也成功化解，然而在第9局續投卻是觸身球開局，接著更被巴格（Addison Barger）敲出深遠安打，而球卡在全壘打牆與場地的夾縫中，外野手立刻舉手示意，判定為場地二壘安打。

只不過此時無人出局、二三壘有人的危機，道奇決定換下佐佐木朗希，佐佐木表示：「兩好球後投出觸身球真的很可惜。如果能像第八局那樣積極攻擊打者就沒問題了。」

而接手的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）超有效率，投出第1球就製造內野飛球出局，第3球被希曼尼茲（Andres Gimenez）敲出外野飛球，但左外野手赫南德茲（Enrique Hernande）接殺後快傳給二壘手羅哈斯（Miguel Rojas），封殺回壘不及的巴格，用美技雙殺結束比賽。

佐佐木坦言自己真的被拯救了，而能夠在這樣的舞台站上投手丘是寶貴經驗，「明天我會繼續好好準備。因為是最後一場，一定會全力以赴。」

佐佐木朗希 道奇 藍鳥 世界大賽

