MLB／第7局還想投！山本由伸連3場拯救道奇 寫史上首見紀錄
道奇隊日本強投山本由伸今天雖然沒能締造季後賽連3場完投，但6局失1分的演出仍幫助球隊成功續命到世界大賽第七戰，甚至第6局退場時還想要續投，他也寫下一項史上唯一紀錄。
據《OptaSTATS》統計山本由伸在最近三場先發都是「被敲5支安打以下、失分1分以下、保送1次以下、三振5次以上」並且都拿下勝利，這是在大聯盟季後賽史上第一次出現。
山本由伸在國聯冠軍賽第二戰、世界大賽第二戰都是9局完投僅失1分，且用球數都突破百球，不過今天6局投完就已經用了96球，第7局也就沒有繼續站上投手丘，沒有機會挑戰過去55年僅3人辦到過的季後賽連3場完投。
山本由伸賽後受訪坦言，第6局投完後，自己已經準備好再投1局，「但被告知要換投。那時我只想著要守住領先、順利交棒。能做到這一點很好，也有點鬆了口氣。」
