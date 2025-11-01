快訊

新竹男帶「牛肉堡」看電影…威秀影城拒售票 消保官說話了

5天前才悼念「Benz哥」許紹雄！馮淬帆辭世 發文竟一語成讖

日韓機票999元、五星級飯店99元！易遊網線上旅展開跑

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／第7局還想投！山本由伸連3場拯救道奇 寫史上首見紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
山本由伸。 美聯社
山本由伸。 美聯社

道奇隊日本強投山本由伸今天雖然沒能締造季後賽連3場完投，但6局失1分的演出仍幫助球隊成功續命到世界大賽第七戰，甚至第6局退場時還想要續投，他也寫下一項史上唯一紀錄。

據《OptaSTATS》統計山本由伸在最近三場先發都是「被敲5支安打以下、失分1分以下、保送1次以下、三振5次以上」並且都拿下勝利，這是在大聯盟季後賽史上第一次出現。

山本由伸在國聯冠軍賽第二戰、世界大賽第二戰都是9局完投僅失1分，且用球數都突破百球，不過今天6局投完就已經用了96球，第7局也就沒有繼續站上投手丘，沒有機會挑戰過去55年僅3人辦到過的季後賽連3場完投。

山本由伸賽後受訪坦言，第6局投完後，自己已經準備好再投1局，「但被告知要換投。那時我只想著要守住領先、順利交棒。能做到這一點很好，也有點鬆了口氣。」

山本由伸 世界大賽 道奇 藍鳥

延伸閱讀

MLB／山本由伸好投賽後坦言壓力大 談G7登板「教練叫我，就上！」

MLB／薛則扛G7寫最老紀錄 道奇只確定不是山本由伸先發

MLB／山本由伸不被亂入影響6局失1分退場 背水一戰守護2分生機

MLB／道奇變陣奏效！貝茲滿壘敲安 山本由伸有3分援護到手

相關新聞

MLB／山本由伸扛住了！6局好投拯救道奇 與藍鳥決戰世界大賽G7

道奇隊絕境中續命，今天由日籍強投山本由伸扮演強心針，先發6局失1分，帶領道奇以3：1擊敗藍鳥隊，在世界大賽逼成3勝3敗，...

MLB／對大谷翔平「中3日」有信心 道奇教頭：相信選手

世界大賽相隔6年再度打滿7場，美國媒體也興奮難耐，「今日美國」想像各種可能在第7戰上演的畫面，預言大谷翔平又將成為焦點人...

MLB／大谷翔平第9次被敬遠史上第二多 藍鳥教頭不悔決定

藍鳥隊今天選擇故意四壞保送大谷翔平，結果開啟單局丟掉3分的劇本，也讓道奇隊在世界大賽扳平戰局、拖進第7戰，總教練史奈德（...

MLB／山本由伸好投賽後坦言壓力大 談G7登板「教練叫我，就上！」

道奇隊今天以3：1險勝藍鳥隊，將世界大賽逼進第7戰決勝，山本由伸以6局好投扮演道奇的強心針，賽後被問到第7戰再登板的可能...

MLB／第7局還想投！山本由伸連3場拯救道奇 寫史上首見紀錄

道奇隊日本強投山本由伸今天雖然沒能締造季後賽連3場完投，但6局失1分的演出仍幫助球隊成功續命到世界大賽第七戰，甚至第6局...

MLB／被救了一命…佐佐木朗希吐心聲 續投危機被隊友化解

道奇隊今天雖然以3：1擊敗藍鳥隊，成功將世界大賽戰局延長到第7戰，只不過最後贏得驚險，第9局堆積壘包的佐佐木朗希也坦言：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。