MLB／對大谷翔平「中3日」有信心 道奇教頭：相信選手

世界大賽相隔6年再度打滿7場，美國媒體也興奮難耐，「今日美國」想像各種可能在第7戰上演的畫面，預言大谷翔平又將成為焦點人物，直言：「道奇逼進第7戰，現在所有目光都聚焦在大谷翔平」。

報導中一開頭就寫到，「想看世界大賽史詩性的結局嗎？想重演2023年經典賽大谷翔平在冠軍賽再見三振楚奧特（Mike Trout）畫面嗎？想看大谷翔首次僅休3天投球或是中繼退場後去守外野嗎？現在機會來了。」

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）賽後還無法亮牌第7戰先發投手，僅說除了山本由伸以外的所有人都有可能，包括休3天的大谷翔平、今天投3球的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。

大谷翔平在這波系列賽扛第4戰，先發6局失4分吞敗，在今天葛拉斯諾9局下登板後，外界認為增加大谷翔平先發的可能性。

日本媒體賽後也提到，大谷翔平在例行賽沒有休3天再度投球的經驗，在這種情況下，是否有信心將第7戰交給他，羅伯茲回應：「有的，這是第7戰，勢必會碰到選手平常不會碰到的狀況，你只能相信選手，想盡辦法贏得比賽。」