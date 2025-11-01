快訊

新竹男帶「牛肉堡」看電影…威秀影城拒售票 消保官說話了

5天前才悼念「Benz哥」許紹雄！馮淬帆辭世 發文竟一語成讖

日韓機票999元、五星級飯店99元！易遊網線上旅展開跑

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／對大谷翔平「中3日」有信心 道奇教頭：相信選手

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

世界大賽相隔6年再度打滿7場，美國媒體也興奮難耐，「今日美國」想像各種可能在第7戰上演的畫面，預言大谷翔平又將成為焦點人物，直言：「道奇逼進第7戰，現在所有目光都聚焦在大谷翔平」。

報導中一開頭就寫到，「想看世界大賽史詩性的結局嗎？想重演2023年經典賽大谷翔平在冠軍賽再見三振楚奧特（Mike Trout）畫面嗎？想看大谷翔首次僅休3天投球或是中繼退場後去守外野嗎？現在機會來了。」

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）賽後還無法亮牌第7戰先發投手，僅說除了山本由伸以外的所有人都有可能，包括休3天的大谷翔平、今天投3球的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。

大谷翔平在這波系列賽扛第4戰，先發6局失4分吞敗，在今天葛拉斯諾9局下登板後，外界認為增加大谷翔平先發的可能性。

日本媒體賽後也提到，大谷翔平在例行賽沒有休3天再度投球的經驗，在這種情況下，是否有信心將第7戰交給他，羅伯茲回應：「有的，這是第7戰，勢必會碰到選手平常不會碰到的狀況，你只能相信選手，想盡辦法贏得比賽。」

大谷翔平 道奇 羅伯茲 藍鳥 世界大賽

延伸閱讀

MLB／大谷翔平第9次被敬遠史上第二多 藍鳥教頭不悔決定

MLB／大谷翔平狂轟猛炸還打給他 西語老師嗨喊：再來一發！

MLB／遺珠！球員票選獎揭曉 大谷翔平「50轟50K」卻空手而回

MLB／大谷翔平回報「還能再投3局」 道奇教頭解釋調度考量

相關新聞

MLB／山本由伸扛住了！6局好投拯救道奇 與藍鳥決戰世界大賽G7

道奇隊絕境中續命，今天由日籍強投山本由伸扮演強心針，先發6局失1分，帶領道奇以3：1擊敗藍鳥隊，在世界大賽逼成3勝3敗，...

MLB／對大谷翔平「中3日」有信心 道奇教頭：相信選手

世界大賽相隔6年再度打滿7場，美國媒體也興奮難耐，「今日美國」想像各種可能在第7戰上演的畫面，預言大谷翔平又將成為焦點人...

MLB／大谷翔平第9次被敬遠史上第二多 藍鳥教頭不悔決定

藍鳥隊今天選擇故意四壞保送大谷翔平，結果開啟單局丟掉3分的劇本，也讓道奇隊在世界大賽扳平戰局、拖進第7戰，總教練史奈德（...

MLB／山本由伸好投賽後坦言壓力大 談G7登板「教練叫我，就上！」

道奇隊今天以3：1險勝藍鳥隊，將世界大賽逼進第7戰決勝，山本由伸以6局好投扮演道奇的強心針，賽後被問到第7戰再登板的可能...

MLB／第7局還想投！山本由伸連3場拯救道奇 寫史上首見紀錄

道奇隊日本強投山本由伸今天雖然沒能締造季後賽連3場完投，但6局失1分的演出仍幫助球隊成功續命到世界大賽第七戰，甚至第6局...

MLB／被救了一命…佐佐木朗希吐心聲 續投危機被隊友化解

道奇隊今天雖然以3：1擊敗藍鳥隊，成功將世界大賽戰局延長到第7戰，只不過最後贏得驚險，第9局堆積壘包的佐佐木朗希也坦言：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。