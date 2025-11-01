MLB／大谷翔平第9次被敬遠史上第二多 藍鳥教頭不悔決定

藍鳥隊今天選擇故意四壞保送大谷翔平，結果開啟單局丟掉3分的劇本，也讓道奇隊在世界大賽扳平戰局、拖進第7戰，總教練史奈德（John Schneider）對此決定並不後悔，因為道奇打者都很強「怎麼做都像是在玩火」。

3局上2出局、二壘有人，輪到大谷翔平打擊時，藍鳥教練團選擇讓他上去一壘壘包，然而下一棒史密斯（Will Smith）立刻敲出二壘安打，接著弗里曼（Freddie Freeman）保送變滿壘，貝茲（Mookie Betts）再用安打敲回2分打點。

這是大谷翔平在今年季後賽第9次被故意四壞，超越2011年普荷斯（Albert Pujols）的8次獨居史上第二多，單年季後賽最多故意四壞保送是2002年邦茲（Barry Bonds）的13次。

談到選擇敬遠大谷反而導致失分，史奈德強調這是系列賽開打前就擬定的策略，「有明顯危機，我們就不會讓他揮棒，我們只是執行了這個計畫。」

史奈德強調這只是結果論，因為道奇整條打線都很強，「無論是誰上來打，都有可能造成傷害。對上史密斯、弗里曼、貝茲這樣等級的打者，不論怎麼做都像是在玩火。」

史奈德也表示自己對這個戰術沒有猶豫或後悔：「我們只是尋找最有利的機會。即使知道那會多放上一個跑者，我仍選擇相信高斯曼（Kevin Gausman）。他那時的指叉球與幾顆速球的狀態都很好。」

事實上，高斯曼今天先發6局也僅失那3分，另外5個半局都是三上三下；只不過道奇隊先發投手山本由伸表現更出色，6局僅失1分，另有6次三振，才讓道奇以3：1勝出。