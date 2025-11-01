快訊

MLB／大谷翔平第9次被敬遠史上第二多 藍鳥教頭不悔決定

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 美聯社
藍鳥隊今天選擇故意四壞保送大谷翔平，結果開啟單局丟掉3分的劇本，也讓道奇隊在世界大賽扳平戰局、拖進第7戰，總教練史奈德（John Schneider）對此決定並不後悔，因為道奇打者都很強「怎麼做都像是在玩火」。

3局上2出局、二壘有人，輪到大谷翔平打擊時，藍鳥教練團選擇讓他上去一壘壘包，然而下一棒史密斯（Will Smith）立刻敲出二壘安打，接著弗里曼（Freddie Freeman）保送變滿壘，貝茲（Mookie Betts）再用安打敲回2分打點。

這是大谷翔平在今年季後賽第9次被故意四壞，超越2011年普荷斯（Albert Pujols）的8次獨居史上第二多，單年季後賽最多故意四壞保送是2002年邦茲（Barry Bonds）的13次。

談到選擇敬遠大谷反而導致失分，史奈德強調這是系列賽開打前就擬定的策略，「有明顯危機，我們就不會讓他揮棒，我們只是執行了這個計畫。」

史奈德強調這只是結果論，因為道奇整條打線都很強，「無論是誰上來打，都有可能造成傷害。對上史密斯、弗里曼、貝茲這樣等級的打者，不論怎麼做都像是在玩火。」

史奈德也表示自己對這個戰術沒有猶豫或後悔：「我們只是尋找最有利的機會。即使知道那會多放上一個跑者，我仍選擇相信高斯曼（Kevin Gausman）。他那時的指叉球與幾顆速球的狀態都很好。」

事實上，高斯曼今天先發6局也僅失那3分，另外5個半局都是三上三下；只不過道奇隊先發投手山本由伸表現更出色，6局僅失1分，另有6次三振，才讓道奇以3：1勝出。

MLB／山本由伸扛住了！6局好投拯救道奇 與藍鳥決戰世界大賽G7

道奇隊絕境中續命，今天由日籍強投山本由伸扮演強心針，先發6局失1分，帶領道奇以3：1擊敗藍鳥隊，在世界大賽逼成3勝3敗，...

MLB／對大谷翔平「中3日」有信心 道奇教頭：相信選手

世界大賽相隔6年再度打滿7場，美國媒體也興奮難耐，「今日美國」想像各種可能在第7戰上演的畫面，預言大谷翔平又將成為焦點人...

MLB／山本由伸好投賽後坦言壓力大 談G7登板「教練叫我，就上！」

道奇隊今天以3：1險勝藍鳥隊，將世界大賽逼進第7戰決勝，山本由伸以6局好投扮演道奇的強心針，賽後被問到第7戰再登板的可能...

MLB／第7局還想投！山本由伸連3場拯救道奇 寫史上首見紀錄

道奇隊日本強投山本由伸今天雖然沒能締造季後賽連3場完投，但6局失1分的演出仍幫助球隊成功續命到世界大賽第七戰，甚至第6局...

MLB／被救了一命…佐佐木朗希吐心聲 續投危機被隊友化解

道奇隊今天雖然以3：1擊敗藍鳥隊，成功將世界大賽戰局延長到第7戰，只不過最後贏得驚險，第9局堆積壘包的佐佐木朗希也坦言：...

