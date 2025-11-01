快訊

MLB／山本由伸好投賽後坦言壓力大 談G7登板「教練叫我，就上！」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸。 法新社
山本由伸。 法新社

道奇隊今天以3：1險勝藍鳥隊，將世界大賽逼進第7戰決勝，山本由伸以6局好投扮演道奇的強心針，賽後被問到第7戰再登板的可能性，他表示，如果球隊需要，自己會做好準備，「如果教練派我上場，我就會上，但可以的話，是比較想全力幫隊友加油。」

山本扛起沒有退路的一戰，以96球完成6局投球，被敲5安打、失1分，失分出現在3局下，因巴格（Addison Barger）二壘打、史布林格（George Springer）一壘打串連丟掉分數。

山本第7局並未繼續站上投手丘，確定季後賽連續場次完投勝終止在2場，而他前一次「被換投」已是10月9日，相隔23天才再嘗將戰局交給牛棚的滋味。

道奇在這波系列賽目前取得3勝，山本就貢獻2勝，今年季後賽累積4勝（外卡系列賽1勝、國聯冠軍賽1勝、世界大賽2勝），也成為道奇隊史第4位單一年度季後賽4勝投手，前三人為1981年霍頓（Burt Hooton）、2020年克蕭（Clayton Kershaw）及烏利亞斯（Julio Urias）。

此外，山本僅用兩年生涯就累積季後賽6勝，也超越達比修有、田中將大的5勝，寫下日籍投手新紀錄。

山本成功為道奇扛住生死戰，他坦言這是壓力很大的一場，期盼能取得好結果，賽後也如釋重負，「我的狀況很好，很開心可以成功幫助球隊守住領先。」他也提到，由於是第二次碰上藍鳥，因此投球策略上也稍作調整，特別是前一場在一開局就遇到危機，因此今天格外專注在穩住場面，「有幾局都面臨壘上跑者，但我盡量把球路壓低，最終也成功奏效。」

道奇 藍鳥 世界大賽 山本由伸

