MLB／薛則扛G7寫最老紀錄 道奇只確定不是山本由伸先發

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
藍鳥41歲老將薛則將扛G7先發投手。 美聯社
藍鳥41歲老將薛則將扛G7先發投手。 美聯社

世界大賽確定打好打滿，道奇藍鳥隊明天早上8點決戰第7戰，藍鳥賽前就確定若有第7戰將由41歲老將薛則（Max Scherzer）先發，道奇則在賽後還無法確定出牌，除了山本由伸以外的所有投手都是選項。

道奇今天以3：1贏球，將戰局扳成3勝3敗，將在明天一戰定生死決定本季霸主誰屬。

世界大賽前一次打到第7戰已是2019年，當時國民隊在殊死戰以6：2擊敗太空人隊，先發投手不是別人，正是薛則，繳出5局失2分、無關勝敗收場。此外，世界大賽最老第7戰先發投手紀錄為2014年巨人隊哈德森（Tim Hudson）39歲107天，薛則將以41歲97天將舊紀錄刷新將近兩年。

由薛則扛起第7戰，總教練史奈德（John Schneider）信心喊話，「沒有比他更適合在此刻站上投手丘的人了，我們對他有十足的信心。」

薛則的對壘投手還不確定，道奇總教練羅伯茲（Dave Robert）賽後表示，除了山本由伸以外的所有投手都有可能，包括今天在9局下無人出局、二三壘有人登板以3球完成3個出局數的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）也是選項。

薛則 道奇 世界大賽 藍鳥

