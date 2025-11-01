MLB／山本由伸扛住了！6局好投拯救道奇 與藍鳥決戰世界大賽G7

道奇隊絕境中續命，今天由日籍強投山本由伸扮演強心針，先發6局失1分，帶領道奇以3：1擊敗藍鳥隊，在世界大賽逼成3勝3敗，兩隊將在明天早上8點決戰殊死第7戰。

藍鳥由高斯曼（Kevin Gausman）先發，也有一場6局失3分、8K優質內容，「三振秀」集中在比賽前段，一開賽連續解決7人、賞出6K，但危機一出現就是大麻煩，3局上、一出局被艾德曼（Tommy Edman）敲出二壘打，選擇故意保送大谷翔平，遭下一棒史密斯（Will Smith）敲出二壘打首開紀錄，貝茲（Mookie Betts）補上安打帶有2分打點，道奇單局攻下3分。

山本扛起沒有退路的一戰，以96球完成6局投球，被敲5安打、失1分，失分出現在3局下，因巴格（Addison Barger）二壘打、史布林格（George Springer）一壘打串連丟掉分數。

道奇以3：1領先進入第6局，山本在兩出局後被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲二壘打、保送比切特（Bo Bichette），但面對瓦休（Daulton Varsho）飆出三振，取得關鍵出局數。

山本第7局並未繼續站上投手丘，確定季後賽連續場次完投勝終止在2場，而他前一次「被換投」已是10月9日，相隔23天才再嘗將戰局交給牛棚的滋味。

道奇第7局先由羅布雷斯基（Justin Wrobleski）中繼1局無失分，第8局佐佐木朗希接手，度過一出局、一二壘有人危機，9局下續投面對首位打者柯克（Alejandro Kirk）就出現觸身球，巴格補上二壘打，道奇緊急換上潛在的第7戰先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow），先以內野飛球凍結跑者，吉曼尼茲（Andrés Giménez）打向左外野的飛球，由K.赫南德茲（Enrique Hernández）接殺，再傳二壘抓到離壘的巴格，驚險守住勝利。

道奇在這波系列賽目前取得3勝，山本就貢獻2勝，今年季後賽累積4勝（外卡系列賽1勝、國聯冠軍賽1勝、世界大賽2勝），也成為道奇隊史第4位單一年度季後賽4勝投手，前三人為1981年霍頓（Burt Hooton）、2020年克蕭（Clayton Kershaw）及烏利亞斯（Julio Urias）。

道奇贏球後將戰線逼進第7戰，藍鳥已公布先發投手為41歲老將薛則（Max Scherzer），道奇尚未亮牌。