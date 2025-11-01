MLB／山本由伸不被亂入影響6局失1分退場 背水一戰守護2分生機

道奇隊在世界大賽第6戰面臨背水一戰，先發投手交給值得信賴的山本由伸，雖然在第6局遇到觀眾亂入、得點圈被攻占，但仍繳出6局失1分的表現退場，而道奇打完前6局也以3：1領先藍鳥隊。

山本由伸在國聯冠軍賽第二戰、世界大賽第二戰都繳出9局完投演出，今天雖然沒能締造連3場完投的罕見紀錄，仍以96球為道奇隊投滿6局，被敲5支安打僅失1分，另有6次三振、1次四壞保送，帶給球隊贏球生機。

山本首局就遇到孟西（Max Muncy）失誤，但孟西也策動雙殺化解，2局下則是投出三上三下；3局下開局就被巴格（Addison Barger）敲出二壘安打，之後雖然連抓2個出局數，但仍被史布林格（George Springer）敲出安打而丟掉第1分。

第5局山本由伸被敲1支內野安打但沒有太大問題，反而是6局上1出局後，一名身穿藍色T恤的男子從外野闖入場內、手中揮舞星條旗，導致比賽被迫暫時中斷，恢復後山本又在2出局後被敲二壘安打加上投出四壞，但他以三振化解危機，第7局由羅布雷斯基（Justin Wrobleski）接手。