快訊

馮淬帆不僅「香蕉你個芭樂」成經典！曾在國民黨開講批馬英九「這位先生」

包小柏最懂失去愛女的痛 用AI療癒自己也陪伴悲傷的人

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇變陣奏效！貝茲滿壘敲安 山本由伸有3分援護到手

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
貝茲滿壘敲安，幫助道奇領先。 美聯社
貝茲滿壘敲安，幫助道奇領先。 美聯社

道奇隊打線變陣有效，3局上就由史密斯（Will Smith）、貝茲（Mookie Betts）敲出兩支關鍵安打，加上山本由伸5局失1分的好投，在世界大賽第6戰的背水一戰中，前5局打完道奇隊以3：1領先藍鳥隊。

道奇隊今天將貝茲移往第四棒，由大谷翔平、史密斯、弗里曼（Freddie Freeman）扛起前三棒，並將二壘手艾德曼（Tommy Edman）移往中外野，羅哈斯（Miguel Rojas）接掌二壘防區。

第1局雖然前三棒被三連K，但打線調整在3局上發揮功效，艾德曼先敲出二壘安打，羅哈斯被三振後，大谷獲得故意四壞保送，下一棒史密斯立刻敲出二壘安打，為道奇隊先馳得點，後續弗里曼選到保送變滿壘，貝茲更是以關鍵安打敲回2分打點，擴大到3：0領先。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前曾解釋，今天打線安排主要是想讓羅哈斯上場，「他對球隊而言是一種『黏著劑』，可以為打線帶來更強的專注力和能量。」而貝茲則在打擊練習時展現出很棒的狀態，希望前三棒能多多上壘，讓貝茲有更多打擊機會。

而道奇先發派出最受到信賴的山本由伸，首局就遇到孟西（Max Muncy）失誤，但孟西也策動雙殺化解，2局下則是投出三上三下。

3局下山本由伸開局就被巴格（Addison Barger）敲出二壘安打，之後雖然靠三振、滾地球抓到出局數，但仍被史布林格（George Springer）敲出安打而丟掉第1分。

第5局山本由伸先連飆2K，但接著被克萊門特（Ernie Clement）敲出內野安打，好在製造飛球出局下莊，前5局投完被敲4支安打僅失1分，另有5次三振，用球數75球。

道奇 貝茲 藍鳥 世界大賽

延伸閱讀

MLB／貝茲滿壘敲安 道奇3比0領先藍鳥

MLB／山本由伸拚連3完投罕見紀錄 道奇教頭：有信心贏球

MLB／無意回應史奈爾「運氣說」 藍鳥教頭：打山本由伸更艱難

MLB／世界大賽打擊率僅0.130 道奇貝茲：我狀態真的很差

相關新聞

MLB／道奇變陣奏效！貝茲滿壘敲安 山本由伸有3分援護到手

道奇隊打線變陣有效，3局上就由史密斯（Will Smith）、貝茲（Mookie Betts）敲出兩支關鍵安打，加上山本...

MLB／羅伯茲跑壘比賽撲街不是故意 子弟兵化身賽評分析跑輸原因

道奇隊在世界大賽面臨絕境，總教練羅伯茲（Dave Roberts）昨天為了活躍團隊士氣，與韓籍快腿金慧成比賽跑壘跌個狗吃...

MLB／山本由伸不被亂入影響6局失1分退場 背水一戰守護2分生機

道奇隊在世界大賽第6戰面臨背水一戰，先發投手交給值得信賴的山本由伸，雖然在第6局遇到觀眾亂入、得點圈被攻占，但仍繳出6局...

MLB／貝茲滿壘敲安 道奇3比0領先藍鳥

美國職棒世界大賽，洛杉磯道奇今天在第6戰率先得分，靠著史密斯（Will Smith）、貝茲（Mookie Betts）第...

MLB／藍鳥強棒斯普林格回歸拚封王 道奇調整打線求生

美國職棒大聯盟MLB多倫多藍鳥強棒斯普林格（George Springer）今天在世界大賽第6戰歸隊，藍鳥再下一城就能淘...

MLB／大谷翔平狂轟猛炸還打給他 西語老師嗨喊：再來一發！

道奇隊大谷翔平世界大賽連2戰未敲安，今天來到藍鳥隊主場，進行場外打擊練習。站在外野觀看的「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）笑說：「他揮棒，球能飛到任何地方去。」 據日媒報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。