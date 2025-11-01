MLB／道奇變陣奏效！貝茲滿壘敲安 山本由伸有3分援護到手

道奇隊打線變陣有效，3局上就由史密斯（Will Smith）、貝茲（Mookie Betts）敲出兩支關鍵安打，加上山本由伸5局失1分的好投，在世界大賽第6戰的背水一戰中，前5局打完道奇隊以3：1領先藍鳥隊。

道奇隊今天將貝茲移往第四棒，由大谷翔平、史密斯、弗里曼（Freddie Freeman）扛起前三棒，並將二壘手艾德曼（Tommy Edman）移往中外野，羅哈斯（Miguel Rojas）接掌二壘防區。

第1局雖然前三棒被三連K，但打線調整在3局上發揮功效，艾德曼先敲出二壘安打，羅哈斯被三振後，大谷獲得故意四壞保送，下一棒史密斯立刻敲出二壘安打，為道奇隊先馳得點，後續弗里曼選到保送變滿壘，貝茲更是以關鍵安打敲回2分打點，擴大到3：0領先。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前曾解釋，今天打線安排主要是想讓羅哈斯上場，「他對球隊而言是一種『黏著劑』，可以為打線帶來更強的專注力和能量。」而貝茲則在打擊練習時展現出很棒的狀態，希望前三棒能多多上壘，讓貝茲有更多打擊機會。

而道奇先發派出最受到信賴的山本由伸，首局就遇到孟西（Max Muncy）失誤，但孟西也策動雙殺化解，2局下則是投出三上三下。

3局下山本由伸開局就被巴格（Addison Barger）敲出二壘安打，之後雖然靠三振、滾地球抓到出局數，但仍被史布林格（George Springer）敲出安打而丟掉第1分。

第5局山本由伸先連飆2K，但接著被克萊門特（Ernie Clement）敲出內野安打，好在製造飛球出局下莊，前5局投完被敲4支安打僅失1分，另有5次三振，用球數75球。