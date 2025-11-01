快訊

MLB／貝茲滿壘敲安 道奇3比0領先藍鳥

中央社／ 洛杉磯31日專電
貝茲。 美聯社
美國職棒世界大賽，洛杉磯道奇隊今天在第6戰率先得分，靠著史密斯（Will Smith）、貝茲（Mookie Betts）第3局關鍵安打，以3比0領先多倫多藍鳥隊。

藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman）一開賽氣勢強大，前2局三振道奇5名打者，接連三上三下。但到了第3局道奇從8棒艾德曼（Tommy Edman）發起攻勢，從高斯曼手上拿下3分。

艾德曼二壘安打之後，1棒大谷翔平獲得故意四壞保送，2棒史密斯敲出二壘安打攻下分數，道奇1比0領先。接著貝茲在滿壘局面敲安，道奇追加2分。道奇先發投手山本由伸前2局無失分。

貝茲 道奇 世界大賽 藍鳥

