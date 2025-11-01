MLB／羅伯茲跑壘比賽撲街不是故意 子弟兵化身賽評分析跑輸原因

道奇隊在世界大賽面臨絕境，總教練羅伯茲（Dave Roberts）昨天為了活躍團隊士氣，與韓籍快腿金慧成比賽跑壘跌個狗吃屎，今天笑答：「那是我人生最後一次全力衝刺了。」

道奇昨天移動到多倫多，表訂為自主練習日，結果全員出席，羅伯茲與金慧成的賽跑吸引許多視線，羅伯茲雖幾乎在一、二壘中間的位置提前起跑，還是在一開賽就馬上要被金慧成追上，就在羅伯茲動歪腦筋，有意略過二壘，想要抄近路從一壘直闖三壘時，他的腳下一軟直接上演大字型撲街。

羅伯茲表示，這趟跑壘比賽的用意是活躍氣氛，自己沒有打算刻意做什麼，也不是故意在游擊防區臉部朝下慘摔，「只是腿上突然就沒力了。」

他笑說，自己吃了止痛藥，「我沒問題，恢復得很好，或許不是最佳狀況，但還過得去。」他也說連家人都在討論這次賽跑，「但我的孩子興趣缺缺。」

老將羅哈斯（Miguel Rojas）表示，這顯示了自家教頭願意做任何事，來幫助子弟兵緩解緊繃情緒，「我只是覺得，他如果從一壘到三壘跑直線，應該會比較有機會贏。我猜這也是他一開始的想法，但後來又突然想要證明些什麼，所以就出現我們看到的結果了。」