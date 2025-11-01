MLB／藍鳥強棒斯普林格回歸拚封王 道奇調整打線求生

美國職棒大聯盟MLB多倫多藍鳥隊強棒史布林格（George Springer）今天在世界大賽第6戰歸隊，藍鳥再下一城就能淘汰洛杉磯道奇隊封王。背水一戰的道奇則調整打線求生。

法新社報導，史布林格過去效力休士頓太空人隊時，曾於2017年獲選世界大賽最有價值球員（MVP）。他在本季世界大賽第3戰拉傷右側肌肉後休息兩場，今天歸隊擔任開路先鋒。

藍鳥總教練史奈德（John Schneider）表示：「他準備好上場。他可能在幾次揮棒中看起來有些不適，但我認為所有測試結果都讓我們放心，他能夠應付。」

儘管史布林格在第4和第5戰缺陣，藍鳥仍在7戰4勝制世界大賽以3勝2負聽牌，再拿1勝就能贏得自1993年以來首冠。

道奇面臨淘汰邊緣，亟需恢復火力，因此調整陣容。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）將狀況不佳的貝茲（Mookie Betts）下調到第4棒，並首次在這個系列賽將羅哈斯（Miguel Rojas）拉入先發名單。

道奇今天派出世界大賽第2戰演出完投的山本由伸先發，迎戰藍鳥王牌投手高斯曼（KevinGausman）。