MLB／藍鳥強棒斯普林格回歸拚封王 道奇調整打線求生

中央社／ 多倫多31日綜合外電報導
史布林格。 法新社

美國職棒大聯盟MLB多倫多藍鳥隊強棒史布林格（George Springer）今天在世界大賽第6戰歸隊，藍鳥再下一城就能淘汰洛杉磯道奇隊封王。背水一戰的道奇則調整打線求生。

法新社報導，史布林格過去效力休士頓太空人隊時，曾於2017年獲選世界大賽最有價值球員（MVP）。他在本季世界大賽第3戰拉傷右側肌肉後休息兩場，今天歸隊擔任開路先鋒。

藍鳥總教練史奈德（John Schneider）表示：「他準備好上場。他可能在幾次揮棒中看起來有些不適，但我認為所有測試結果都讓我們放心，他能夠應付。」

儘管史布林格在第4和第5戰缺陣，藍鳥仍在7戰4勝制世界大賽以3勝2負聽牌，再拿1勝就能贏得自1993年以來首冠。

道奇面臨淘汰邊緣，亟需恢復火力，因此調整陣容。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）將狀況不佳的貝茲（Mookie Betts）下調到第4棒，並首次在這個系列賽將羅哈斯（Miguel Rojas）拉入先發名單。

道奇今天派出世界大賽第2戰演出完投的山本由伸先發，迎戰藍鳥王牌投手高斯曼（KevinGausman）。

藍鳥 世界大賽 道奇

相關新聞

MLB／山本由伸不被亂入影響6局失1分退場 背水一戰守護2分生機

道奇隊在世界大賽第6戰面臨背水一戰，先發投手交給值得信賴的山本由伸，雖然在第6局遇到觀眾亂入、得點圈被攻占，但仍繳出6局...

MLB／道奇變陣奏效！貝茲滿壘敲安 山本由伸有3分援護到手

道奇隊打線變陣有效，3局上就由史密斯（Will Smith）、貝茲（Mookie Betts）敲出兩支關鍵安打，加上山本...

MLB／羅伯茲跑壘比賽撲街不是故意 子弟兵化身賽評分析跑輸原因

道奇隊在世界大賽面臨絕境，總教練羅伯茲（Dave Roberts）昨天為了活躍團隊士氣，與韓籍快腿金慧成比賽跑壘跌個狗吃...

MLB／貝茲滿壘敲安 道奇3比0領先藍鳥

美國職棒世界大賽，洛杉磯道奇今天在第6戰率先得分，靠著史密斯（Will Smith）、貝茲（Mookie Betts）第...

MLB／藍鳥強棒斯普林格回歸拚封王 道奇調整打線求生

美國職棒大聯盟MLB多倫多藍鳥強棒斯普林格（George Springer）今天在世界大賽第6戰歸隊，藍鳥再下一城就能淘...

MLB／大谷翔平狂轟猛炸還打給他 西語老師嗨喊：再來一發！

道奇隊大谷翔平世界大賽連2戰未敲安，今天來到藍鳥隊主場，進行場外打擊練習。站在外野觀看的「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）笑說：「他揮棒，球能飛到任何地方去。」 據日媒報

