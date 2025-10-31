快訊

MLB／大谷翔平狂轟猛炸還打給他 西語老師嗨喊：再來一發！

聯合新聞網／ 綜合報導
赫南德茲(左)和大谷翔平(右)感情很好。 路透
赫南德茲(左)和大谷翔平(右)感情很好。 路透

道奇大谷翔平世界大賽連2戰未敲安，今天來到藍鳥隊主場，進行場外打擊練習。站在外野觀看的「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）笑說：「他揮棒，球能飛到任何地方去。」

據日媒報導，大谷翔平打擊練習時狂轟猛炸，連轟5發全壘打，有一球飛進右外野5樓看台，飛行距離推估492英尺，總計28次揮棒14支全壘打。

站在外野目睹這一切的赫南德茲表示，「我只是想享受這一刻而已。」他還向大谷喊聲：「打到我這邊來啊！」結果有一球真的打過去，被赫南德茲接到，大谷也舉起雙手歡呼，赫南德茲嗨喊：「再來一發！」

大谷把球打上五樓看台後，赫南德茲開玩笑地說：「還不夠呢！」即使大谷之後幾球打偏，赫南德茲也笑說：「沒關係，明天你就不會失手了。」現場充滿快活的空氣。

