MLB／山本由伸拚連3完投罕見紀錄 道奇教頭：有信心贏球

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸。 路透
山本由伸。 路透

道奇隊在世界大賽陷入2：3落後藍鳥隊絕境，G6日本王牌投手山本由伸將掛帥先發，對決藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）。大聯盟官網報導指出，山本將挑戰一項罕見紀錄。

山本由伸在國聯冠軍賽G2對釀酒人隊完投勝，世界大賽G2對藍鳥再度完投勝，成為2001年席林（Curt Schilling）以來，首位季後賽連2場完投的投手，也是2015年皇家隊奎托（Johnny Cueto）後，首位世界大賽完投的投手。

山本由伸接下來將挑戰連3場完投，過去55年只有2001年席林、1988年郝西瑟（Orel Hershiser）和1975年提安特（Luis Tiant）在單一季後賽中達成。

「我預期他會投得很好。」道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）強調，「我們仍要有好的打席、好守備防止失誤。如果能打出一場乾淨的比賽，我對贏球相當有信心。」

山本由伸對於輸球就被淘汰的比賽相當有經驗，2021年在日本職棒總冠軍賽G6燃燒141球，9局狂飆11K失1分，可惜球隊在延長賽輸球。2023年日職總冠軍賽G6，熱投138球，9局狂飆14K失1分，完投勝。去年國聯分區系列賽G5，5局0失分，幫助道奇擊敗教士隊晉級。

