MLB／道奇牛棚群球帽繡「51」致敬維西亞 菜鳥左投：我們想念他

道奇隊每位牛棚投手帽子都繡「51」，這是為了向暫時離隊的左投維西亞（Alex Vesia）致敬。球員們受訪時紛紛稱讚維西亞的貢獻，並表達對他的思念。

世界大賽即將回到多倫多，維西亞仍留在家中陪伴妻子Kayla處理家庭事務，預計將繼續缺陣。道奇投手菲利普斯（Evan Phillips）提到，「我們之前還在多倫多時，就想過很多方式來表達對他的支持。讓他知道我們真的很想念，棒球在這種情況下永遠是次要的。」

維西亞的缺陣不只讓道奇少了關鍵時刻能救火的左投，也失去牛棚精神領袖。菜鳥左投崔爾（Jack Dreyer）說，「不論他表現如何、球隊狀況如何，他永遠是那個充滿能量的人。那種東西並非數據可以衡量的，他為球隊帶來很多。我們真的想念他，希望他和妻子一切平安。」

季後賽轉戰牛棚的西恩（Emmet Sheehan）也直呼，「他是我們牛棚重要的一部分，也是領袖。他幫助我很多，幫我適應這個角色。少了他真的不容易，我們這樣做，就是想讓他知道我們都在想念他。」

老將克蕭（Clayton Kershaw）也表示，「我算是牛棚的菜鳥，維西亞對我們每個人都很重要。他是球隊的重要一份子，我們想做一點事向他致敬。」