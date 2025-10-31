快訊

偽造民進黨立委伍麗華罷免名冊案 國民黨立委盧縣一、許宇甄今起訴

台中非洲豬瘟養豬場特別髒 國軍、動保處上百人仍在洗糞便汙泥

全球空服員都疲勞！航空業「懲罰文化」恐影響飛安

MLB／道奇牛棚群球帽繡「51」致敬維西亞 菜鳥左投：我們想念他

聯合新聞網／ 綜合報導
克蕭球帽上繡51號，致敬維西亞。 路透
克蕭球帽上繡51號，致敬維西亞。 路透

道奇隊每位牛棚投手帽子都繡「51」，這是為了向暫時離隊的左投維西亞（Alex Vesia）致敬。球員們受訪時紛紛稱讚維西亞的貢獻，並表達對他的思念。

世界大賽即將回到多倫多，維西亞仍留在家中陪伴妻子Kayla處理家庭事務，預計將繼續缺陣。道奇投手菲利普斯（Evan Phillips）提到，「我們之前還在多倫多時，就想過很多方式來表達對他的支持。讓他知道我們真的很想念，棒球在這種情況下永遠是次要的。」

維西亞的缺陣不只讓道奇少了關鍵時刻能救火的左投，也失去牛棚精神領袖。菜鳥左投崔爾（Jack Dreyer）說，「不論他表現如何、球隊狀況如何，他永遠是那個充滿能量的人。那種東西並非數據可以衡量的，他為球隊帶來很多。我們真的想念他，希望他和妻子一切平安。」

季後賽轉戰牛棚的西恩（Emmet Sheehan）也直呼，「他是我們牛棚重要的一部分，也是領袖。他幫助我很多，幫我適應這個角色。少了他真的不容易，我們這樣做，就是想讓他知道我們都在想念他。」

老將克蕭（Clayton Kershaw）也表示，「我算是牛棚的菜鳥，維西亞對我們每個人都很重要。他是球隊的重要一份子，我們想做一點事向他致敬。」

道奇 世界大賽

相關新聞

MLB／道奇絕境如何啟用「投手大谷」？羅伯茲：打到G7再看看

道奇隊在世界大賽陷入絕境，明天將帶著2勝3敗在多倫多展開第6戰，大谷翔平是否可能在這波系列賽再作為投手亮相？總教練羅伯茲...

MLB／道奇非強制練球日卻全員出席 道奇教頭：我好興奮啊

道奇隊在世界大賽打完前5戰處於2勝3敗絕境，戰場轉往多倫多，今天表訂為自主練習日，但全員現身，道奇教頭羅伯茲（Dave ...

MLB／無意回應史奈爾「運氣說」 藍鳥教頭：打山本由伸更艱難

藍鳥隊昨天以6：1擊敗道奇隊，在世界大賽率先聽牌，昨役吞敗的道奇先發投手史奈爾（Blake Snell）並不認為自己真的...

MLB／2025年球季起點、終點都不在美國 大聯盟寫下史上首見賽季

世界大賽戰線進入第6戰，回到藍鳥隊主場多倫多羅傑斯中心，也確定締造一項大聯盟史上第一次，這將是史上首見大聯盟賽季第一戰和...

MLB／道奇牛棚群球帽繡「51」致敬維西亞 菜鳥左投：我們想念他

道奇隊每位牛棚投手帽子都繡「51」，這是為了向暫時離隊的左投維西亞（Alex Vesia）致敬。球員們受訪時紛紛稱讚維西亞的貢獻，並表達對他的思念。 世界大賽即將回到多倫多，維西亞仍留在家中陪伴

MLB／「反指標」Drake嘲諷大谷翔平 網：道奇打線要復活了

道奇隊在贏下世界大賽18局大戰後，連輸2場，系列賽陷入2：3落後絕境。大谷翔平昨天被藍鳥隊新秀耶薩維奇（Trey Yesavage）三振後跪地的畫面，遭網友瘋傳。加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）也發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。