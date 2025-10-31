MLB／無意回應史奈爾「運氣說」 藍鳥教頭：打山本由伸更艱難

藍鳥隊昨天以6：1擊敗道奇隊，在世界大賽率先聽牌，昨役吞敗的道奇先發投手史奈爾（Blake Snell）並不認為自己真的被擊敗了，只是比較不走運，藍鳥教頭史奈德（John Schneider）今天被問到是否有想要回應，嘆了一口氣說：「沒有」，他表示，「史奈爾是位好投手，但我現在更在意明天的比賽，山本由伸是更艱難的任務。」

史奈爾昨天先發6.2局失5分，一開賽就挨了D.史奈德（Davis Schneider）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的陽春砲，一路處於落後。史奈爾賽後連續說了多次「unlucky」，像是「我不是會找藉口的人，但就真的運氣不好。」、「運氣也是棒球比賽的一部分」。

藍鳥教頭史奈德。 美聯社

史奈德今天出席記者會，媒體提問昨天史奈爾表示藍鳥打線並沒有真的勝過自己，只是自己比較不幸運，他對此有何回應，史奈爾回應：「沒有」，他進一步表示，D.史奈德盡了自己所能，小葛雷諾本來就是比賽中最好的打者之一，「我想說的是，他是一位好投手…」說到此處，他嘆了一口氣，「我現在更關心明天的比賽，山本是更艱難的挑戰，而我們今年擁有全聯盟最好的打擊，我想我們不會太差。」

藍鳥在系列賽第2戰遭到山本由伸9局封鎖，史奈德也坦言山本真的很特別，擁有6、7種球路，根據局數會調整自己的策略，就像在面對不同投手，「我只能祈禱他在投了這麼多局後應該會累了吧！」