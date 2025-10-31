MLB／「反指標」Drake嘲諷大谷翔平 網：道奇打線要復活了

道奇隊在贏下世界大賽18局大戰後，連輸2場，系列賽陷入2：3落後絕境。大谷翔平昨天被藍鳥隊新秀耶薩維奇（Trey Yesavage）三振後跪地的畫面，遭網友瘋傳。加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）也發文嘲諷大谷，卻被球迷們嚴厲斥責。

德瑞克去年與洛杉磯饒舌歌手肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）進行世紀Diss大戰，肯卓克拉瑪用一首《Not Like Us》嗆爆德瑞克，德瑞克名聲跌入谷底；肯卓克拉瑪則是憑藉該曲橫掃葛萊美5座大獎，還登上超級盃中場秀，成為去年最成功的男歌手。

值得一提的是，世界大賽剛好由洛杉磯道奇對上加拿大球隊藍鳥，許多球迷戲稱是棒球版的肯卓克拉瑪對決Drake。

大谷翔平昨天4打數0安打，被耶薩維奇三振後失去平衡，單膝跪地的畫面被網友瘋傳。Drake發Instagram限時動態嘲諷，還以耶薩維奇的姓氏做雙關：「Savage already otw to the dugout boss lol（這狠人已經在去休息區的路上，霸氣，笑死）。」

德瑞克過去經常在關鍵體育大賽下注，但幾乎都輸錢收場，因此被視為「Drake詛咒」、「反指標」。網友們紛紛直呼：「道奇要在G7拿下勝利了」、「這傢伙要激發道奇打線」、「Drake詛咒來臨」。