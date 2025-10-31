快訊

坣娜老公發聲了！床邊緊抱愛妻讓她安靜離開 揭死因非胰臟癌：發現時已晚期

「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」三讀！ 經費上限300億元

日職／火腿秋訓驚見林家正 球團證實：以練習生身分參與

MLB／「反指標」Drake嘲諷大谷翔平 網：道奇打線要復活了

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

道奇隊在贏下世界大賽18局大戰後，連輸2場，系列賽陷入2：3落後絕境。大谷翔平昨天被藍鳥隊新秀耶薩維奇（Trey Yesavage）三振後跪地的畫面，遭網友瘋傳。加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）也發文嘲諷大谷，卻被球迷們嚴厲斥責。

德瑞克去年與洛杉磯饒舌歌手肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）進行世紀Diss大戰，肯卓克拉瑪用一首《Not Like Us》嗆爆德瑞克，德瑞克名聲跌入谷底；肯卓克拉瑪則是憑藉該曲橫掃葛萊美5座大獎，還登上超級盃中場秀，成為去年最成功的男歌手。

值得一提的是，世界大賽剛好由洛杉磯道奇對上加拿大球隊藍鳥，許多球迷戲稱是棒球版的肯卓克拉瑪對決Drake。

大谷翔平昨天4打數0安打，被耶薩維奇三振後失去平衡，單膝跪地的畫面被網友瘋傳。Drake發Instagram限時動態嘲諷，還以耶薩維奇的姓氏做雙關：「Savage already otw to the dugout boss lol（這狠人已經在去休息區的路上，霸氣，笑死）。」

德瑞克過去經常在關鍵體育大賽下注，但幾乎都輸錢收場，因此被視為「Drake詛咒」、「反指標」。網友們紛紛直呼：「道奇要在G7拿下勝利了」、「這傢伙要激發道奇打線」、「Drake詛咒來臨」。

世界大賽 道奇 藍鳥 大谷翔平

相關新聞

MLB／道奇絕境如何啟用「投手大谷」？羅伯茲：打到G7再看看

道奇隊在世界大賽陷入絕境，明天將帶著2勝3敗在多倫多展開第6戰，大谷翔平是否可能在這波系列賽再作為投手亮相？總教練羅伯茲...

MLB／道奇非強制練球日卻全員出席 道奇教頭：我好興奮啊

道奇隊在世界大賽打完前5戰處於2勝3敗絕境，戰場轉往多倫多，今天表訂為自主練習日，但全員現身，道奇教頭羅伯茲（Dave ...

MLB／「反指標」Drake嘲諷大谷翔平 網：道奇打線要復活了

道奇隊在贏下世界大賽18局大戰後，連輸2場，系列賽陷入2：3落後絕境。大谷翔平昨天被藍鳥隊新秀耶薩維奇（Trey Yesavage）三振後跪地的畫面，遭網友瘋傳。加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）也發

MLB／2025年球季起點、終點都不在美國 大聯盟寫下史上首見賽季

世界大賽戰線進入第6戰，回到藍鳥隊主場多倫多羅傑斯中心，也確定締造一項大聯盟史上第一次，這將是史上首見大聯盟賽季第一戰和...

MLB／史庫柏續約卡關 老虎報價竟不如克羅謝合約的一半！

底特律老虎隊與王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）的續約嚴重卡關，據《紐約郵報》報導，雙方在合約預期金額上的落差恐怕比外界原先認為的更大，若談判仍無進展，老虎不排除直接將史庫柏放上交易桌，如此一來，紐約大都會將被視為最有可能出手的球隊之一。

MLB／耶薩維奇從從容容解決大谷 教頭：一般新人會匆匆忙忙

22歲投手耶薩維奇今天在美國職棒世界大賽第5戰率藍鳥奪勝。總教練施奈德賽後說，一開賽面對大谷翔平打出來的球，耶薩維奇一開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。