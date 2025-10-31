MLB／2025年球季起點、終點都不在美國 大聯盟寫下史上首見賽季

世界大賽戰線進入第6戰，回到藍鳥隊主場多倫多羅傑斯中心，也確定締造一項大聯盟史上第一次，這將是史上首見大聯盟賽季第一戰和最終戰都在美國境外。

大聯盟今年賽季從東京海外開幕戰展開，由道奇、小熊隊在東京巨蛋過招兩場，成為2025年球季的起點；世界大賽由道奇、藍鳥隊廝殺，在雙方前4戰各取2勝後，已確定至少打到第6戰，不論第6場或第7場落幕，地點都是羅傑斯中心。

藍鳥1993年贏得世界大賽冠軍時，是在第6戰於主場（同為羅傑斯中心，當時名為SkyDome）稱霸，但大聯盟海外系列賽是在1996年起才開始舉辦，藍鳥暌違32年闖進世界大賽，造就這項罕見紀錄的誕生，寫下史上首見賽季起點、終點都不在美國。

藍鳥將帶著3勝2敗優勢，尋求明天在主場鎖定隊史第3冠，推出高斯曼（Kevin Gausman）先發，道奇則由山本由伸力拚續命。