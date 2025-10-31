快訊

MLB／2025年球季起點、終點都不在美國 大聯盟寫下史上首見賽季

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
世界大賽最後兩戰移師加拿大多倫多，寫下史上首見大聯盟賽季第一戰和最終戰都在美國境外紀錄。 法新社
世界大賽最後兩戰移師加拿大多倫多，寫下史上首見大聯盟賽季第一戰和最終戰都在美國境外紀錄。 法新社

世界大賽戰線進入第6戰，回到藍鳥隊主場多倫多羅傑斯中心，也確定締造一項大聯盟史上第一次，這將是史上首見大聯盟賽季第一戰和最終戰都在美國境外。

大聯盟今年賽季從東京海外開幕戰展開，由道奇、小熊隊在東京巨蛋過招兩場，成為2025年球季的起點；世界大賽由道奇、藍鳥隊廝殺，在雙方前4戰各取2勝後，已確定至少打到第6戰，不論第6場或第7場落幕，地點都是羅傑斯中心。

藍鳥1993年贏得世界大賽冠軍時，是在第6戰於主場（同為羅傑斯中心，當時名為SkyDome）稱霸，但大聯盟海外系列賽是在1996年起才開始舉辦，藍鳥暌違32年闖進世界大賽，造就這項罕見紀錄的誕生，寫下史上首見賽季起點、終點都不在美國。

藍鳥將帶著3勝2敗優勢，尋求明天在主場鎖定隊史第3冠，推出高斯曼（Kevin Gausman）先發，道奇則由山本由伸力拚續命。

MLB／道奇絕境如何啟用「投手大谷」？羅伯茲：打到G7再看看

道奇隊在世界大賽陷入絕境，明天將帶著2勝3敗在多倫多展開第6戰，大谷翔平是否可能在這波系列賽再作為投手亮相？總教練羅伯茲...

MLB／道奇非強制練球日卻全員出席 道奇教頭：我好興奮啊

道奇隊在世界大賽打完前5戰處於2勝3敗絕境，戰場轉往多倫多，今天表訂為自主練習日，但全員現身，道奇教頭羅伯茲（Dave ...

MLB／「反指標」Drake嘲諷大谷翔平 網：道奇打線要復活了

道奇隊在贏下世界大賽18局大戰後，連輸2場，系列賽陷入2：3落後絕境。大谷翔平昨天被藍鳥隊新秀耶薩維奇（Trey Yesavage）三振後跪地的畫面，遭網友瘋傳。加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）也發

MLB／史庫柏續約卡關 老虎報價竟不如克羅謝合約的一半！

底特律老虎隊與王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）的續約嚴重卡關，據《紐約郵報》報導，雙方在合約預期金額上的落差恐怕比外界原先認為的更大，若談判仍無進展，老虎不排除直接將史庫柏放上交易桌，如此一來，紐約大都會將被視為最有可能出手的球隊之一。

MLB／耶薩維奇從從容容解決大谷 教頭：一般新人會匆匆忙忙

22歲投手耶薩維奇今天在美國職棒世界大賽第5戰率藍鳥奪勝。總教練施奈德賽後說，一開賽面對大谷翔平打出來的球，耶薩維奇一開...

