MLB／道奇非強制練球日卻全員出席 道奇教頭：我好興奮啊

道奇隊在世界大賽打完前5戰處於2勝3敗絕境，戰場轉往多倫多，今天表訂為自主練習日，但全員現身，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）説：「沒有任何人選擇了休息，這讓我非常興奮，也說明了這些選手的態度。」

考量選手已經歷連續3天賽事，其中包括1場18局大戰，道奇在移動到多倫多後，排訂今天為「optional workout（非強制練球日）」，結果沒有任何一個人缺席，大谷翔平參與戶外打擊練習，28次揮擊有14發全壘打，還將球打上5樓看台引起現場驚呼。

羅伯茲表示，「我依然保持樂觀，令人鼓舞的是，雖然經過18局比賽和長途跋 羅伯茲與韓籍選手金慧成比賽跑壘炒熱氣氛。 美聯社 涉，選手都累了，我給了他們可以休息一天的選項，但沒有任何人休息。」

羅伯茲還身體力行激發選手鬥志，與韓籍選手金慧成比賽跑壘，雖獲得「讓步」，提前幾步出發，卻在剛到二壘時就上演撲街，滿身紅土狼狽起身，搞笑畫面讓弗里曼（Freddie Freeman）笑說：「這正是我們現在需要的。」