MLB／道奇絕境如何啟用「投手大谷」？羅伯茲：打到G7再看看

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
羅伯茲明確表示「投手大谷」還不會在第6戰亮相。 美聯社

道奇隊在世界大賽陷入絕境，明天將帶著2勝3敗在多倫多展開第6戰，大谷翔平是否可能在這波系列賽再作為投手亮相？總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言，戰局來到這個階段，必須思考各種可能性，但「投手大谷」還不會在第6戰亮相，「如果打到第7戰，我們會再討論各種選項。」

大谷在29日的第4戰先發6局失4分吞敗，道奇昨天再以1：6不敵藍鳥後，已經沒有退路，第6戰由山本由伸先發，尋求續命，藍鳥則是推出高斯曼（Kevin Gausman）把關。

對於大谷再登板的可能性，羅伯茲表示，「我們會好好評估，看怎樣做是最好的。」

由於明天為山本先發，並不適合由大谷擔任「開門投手」，只能考慮後援出賽。而根據規則，大谷若作為先發投手兼指定打擊出賽，在他投球退場後，道奇仍能保留DH，但若是後援登板，道奇將失去DH，若想在大谷投球退場後續將他留在打線內，勢必要將大谷挪往外野守備，對此羅伯茲明示：「他不會在明天守外野，這是確定的，如果打到第7戰，我們會再討論各種可能性。」

羅伯茲表示，尚未與大谷本人討論到後續賽事投球的規畫，但大谷在第4戰後就已表態，「只要有需要，我會做好準備。」羅伯茲坦言：「當你面臨淘汰，勢必會有這些討論。但先為了明天的比賽全力以赴吧！」

