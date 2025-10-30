MLB／史庫柏續約卡關 老虎報價竟不如克羅謝合約的一半！

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
老虎隊王牌史庫柏（Tarik Skubal）。 美國聯合通訊社
底特律老虎隊與王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）的續約嚴重卡關，據《紐約郵報》報導，雙方在合約預期金額上的落差恐怕比外界原先認為的更大，若談判仍無進展，老虎不排除直接將史庫柏放上交易桌，如此一來，紐約大都會將被視為最有可能出手的球隊之一。

根據紐郵資深記者海曼（Jon Heyman）報導，老虎隊球團去年曾對史庫柏提出4年、總值不到8000萬美元（約新台幣24億5900萬元）的報價，但這份合約的總值甚至不到波士頓紅襪隊左投克羅謝（Garrett Crochet）6年1億7000萬美元（約新台幣52億2571萬元）合約的一半。而且隨著史庫柏距離成為自由球員僅剩一年時間，雙方的談判難度也越來越高。

若老虎隊無法在短期內與王牌左投達成共識，外界認為，球隊可能在今年冬天考慮將他放上交易市場，以換取龐大的未來資產。不過，由於球隊近兩年連續打進季後賽，是否真會將主力投手放走、進入重建仍是未知數。

《SNY》記者馬蒂諾（Andy Martino）指出，一旦老虎決定釋出史庫柏，尋求強化先發輪值的大都會將會是最有興趣的球團之一。自球隊總管史登斯（David Stearns）上任以來，大都會就一直尋找頂級投手補強，史庫柏的能力顯然也符合條件。

29歲的史庫柏上一季奪下美聯塞揚獎，本季持續繳出亮眼成績，31場先發出賽繳出2.21防禦率、0.89 WHIP，送出241次三振，奪下美聯防禦率王，若老虎最終選擇交易他，勢必會開出高昂的要價，交易包裹中肯定會包含多名頂級新秀與可立即上場的主力球員。

老虎 大都會 史庫柏 塞揚獎

