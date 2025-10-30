MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史

道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。

藍鳥作客道奇球場，除了前天18局馬拉松大戰落敗，接下來兩場比賽一共攻下12分，只讓道奇拿到3分，帶著2勝1敗回到多倫多，最快後天就可奪下隊史第3座世界大賽冠軍。

洛杉磯時報形容「道奇在壓力下撕裂，磨損得面目全非」，道奇球場今天爆滿52175名觀眾，打到最後只剩噓聲、看台上幾乎清空，還有一位球迷大聲唱著：「這個系列賽快結束了。」反觀現場數百名藍鳥球迷不斷大叫「再一勝！再一勝！」，甚至唱起加拿大國歌。

道奇本季團隊薪資超過3.5億美元，洛杉磯時報指出，今年道奇陣容被喻為隊史最偉大，可能很快就會成為歷史。

道奇目前在世界大賽5戰出現8支全壘打，比藍鳥多1支，但打點17分落後11分之多，打擊率只有2成01，也落後藍鳥2成61一大截；投手群部分，團隊防禦率4.58也不及格，不及藍鳥的3.06。

道奇總教練羅伯茲（ Dave Roberts）坦言，輸掉3場比賽主要是殘壘太多，打線要更好才行，第6戰必須找到贏球之道。

世界大賽第6戰後天將在多倫多進行，道奇推出王牌投手山本由伸先發，洛杉磯時報指出，儘管山本看似無敵，嘗試季後賽連續3場完投，道奇的任務仍然艱鉅。