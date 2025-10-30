MLB／首局3球挨2轟嘆運氣差 史奈爾說若有G7「當然能投」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇先發左投史奈爾（Blake Snell）。 路透通訊社
道奇先發左投史奈爾（Blake Snell）。 路透通訊社

世界大賽進入尾聲，洛杉磯道奇第5戰以1比6再敗給多倫多藍鳥，系列戰陷入2勝3敗的險境。先發左投史奈爾（Blake Snell）雖在首局就被轟出兩發全壘打，但仍撐到第7局退場，賽後他感嘆首局挨轟「運氣不好」，並強調若系列賽進入第7戰「當然能再投」。

史奈爾此役投出生涯季後賽新高的116球，先發6.2局、被擊出6安打、失5分，雖然未能完全壓制藍鳥打線，他仍扛起吃局數的重任。賽後史奈爾回憶開賽面對藍鳥頭兩棒打者就挨「背靠背」陽春炮，他苦笑回應：「第一球真的太衰了，那球不是我想投的位置。接下來投得其實不錯，只是開局實在沒什麼運氣，完全沒辦法避免。」

史奈爾第7局在兩出局、一三壘有人的情況下退場，當時道奇處於1：3落後，道奇換上「火球男」恩里格斯（Edgardo Henriquez）接替投球，但他沒解決任何一名打者，還讓壘上兩名跑者都回本壘，讓藍鳥再擴大分差。

史奈爾表示，其實自己「當時還有餘力」，對於可能的G7、中二日登板，他也表達強烈鬥志，「當然能再投」。

