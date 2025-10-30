MLB／道奇遭聽牌 羅伯茲點牛棚、打線失靈：先發終究有極限

洛杉磯道奇今天（30日）在世界大賽G5再度不敵多倫多藍鳥，以1：6吞下二連敗，系列戰陷入2勝3敗的劣勢。主帥羅伯茲（Dave Roberts）賽後對球隊進攻熄火與牛棚表現皆直言不諱，坦言：「先發能撐多久終究有極限，最終每個人都得把自己該做的事情做好。」

道奇今天推出G1先發史奈爾（Blake Snell）登板，已經失掉3分的他續投第7局，羅伯茲在談到這7局的投手調度時說：「先發能撐多久是有極限的，史奈爾已經傾盡全力。當時兩出局一、三壘有人，打者是小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），所以我們選擇讓恩里格斯（Edgardo Henriquez）上來接手。」

然而這次換投成為比賽轉捩點，恩里格斯未能化解危機，壘上殘留的兩名跑者皆跑回本壘，接替的班達（Anthony Banda）八局又再度失分，導致比數持續被拉開。羅伯茲直言：「這3場輸球都是在有人上壘後崩盤的。我們最終必須依靠整個投手群來完成任務，每個人都該做好自己的工作。」他也罕見對牛棚提出批評，「要贏球，大家都得做到該做的事」。

此外，道奇第7局出現多達3次暴投，追平世界大賽最差紀錄。藍帽軍團進攻端同樣低迷，G4、G5合計只得到3分，全場僅擊出4支安打。羅伯茲為求突破調整打線，將捕手威爾・史密斯（Will Smith）排在第2棒、穆奇・貝茲（Mookie Betts）打第3棒，但前三棒只有史密斯敲出安打。包括「二刀流」大谷翔平在內，全場4打數無安打，連續上壘紀錄止步於9場。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）。 歐洲新聞圖片社

藍鳥新秀右投耶薩維奇（Trey Yesavage）徹底封鎖道奇，全場7局狂飆12次三振，僅被敲出3支安打，包含赫南德茲(Kike Hernández)的陽春全壘打失1分。羅伯茲直言：「我們的感覺並不好，他們能找到擊出安打、推進跑者的方法，而我們做不到。」他提醒打者心態必須調整：「既然打不到長打，就該更積極地把球打進場內。看看他們的打者，像比切特（Bo Bichette）和巴格（Addison Barger）都能做到。」

目前道奇在系列賽陷入2比3絕境，接下來第6戰將回到多倫多主場，面對藍鳥王隊牌高斯曼（Kevin Gausman），道奇則推出季後賽連續兩場完投的山本由伸，羅伯茲強調：「我們有能力反彈，也熟悉高斯曼的投球。大家必須冷靜調整，找出贏球的方法，別讓這成為我們的最後一戰。」