MLB／世界大賽打擊率僅0.130 道奇貝茲：我狀態真的很差

道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）世界大賽再度陷入低潮，就算今天被調至第3棒，還是4支0毫無建樹。貝茲賽後受訪時直言，自己的狀態非常爛。

貝茲今年例行賽曾陷入大低潮，因此打出生涯最差成績。儘管季後賽面對紅人與費城人隊有復活跡象，但國聯冠軍賽打釀酒人隊又陷入低潮。世界大賽5戰更加慘淡，打擊率0.130，OPS值0.361。

世界大賽G3的18局大戰中，藍鳥隊敬遠大谷翔平4次，結果貝茲繳出8支1的尷尬成績。G4雖有一支安打，但G5還是離開第2棒，改打第3棒，結果繳出4支0數據。

貝茲賽後受訪時稱讚藍鳥先發耶薩維奇（Trey Yesavage），但也無奈地說：「就我個人而言，狀態真的很差，如果只是努力不夠那還好說，但問題不是那樣，我完全找不到答案。」當被問到身體是否有不適時，他回應：「沒問題，只是打不出來而已。」

G6道奇預計推出日本王牌投手山本由伸先發，貝茲表示，「他會給我們很大信心，但我們還是必須打出來。由伸會做好他的工作，我們也需要他那樣做，但最終還是得靠打者挺身而出，這是沒辦法逃避的。」