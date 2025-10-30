MLB／耶薩維奇從從容容解決大谷 教頭：一般新人會匆匆忙忙

快訊

中央社／ 洛杉磯29日專電
耶薩維奇第一局雖然滾地球沒接好，仍從容解決大谷。 歐新社
22歲投手耶薩維奇今天在美國職棒世界大賽第5戰率藍鳥奪勝。總教練施奈德賽後說，一開賽面對大谷翔平打出來的球，耶薩維奇一開始沒接好，一般新人早就慌了，但他從從容容把球拋到一壘，甚至還露出微笑。

藍鳥22歲新人投手耶薩維奇（Trey Yesavage）今天在世界大賽第5戰一夫當關，投7局飆出12次三振改寫新人紀錄，率隊6比1擊敗洛杉磯道奇，幫助藍鳥以3勝2敗聽牌。

耶薩維奇職棒生涯第一年，5個月前還在小聯盟1A投球，不到半年的時間，他從1A、高階1A、2A、3A一路往上升，9月中在大聯盟初登板，10月不僅投進季後賽，還在總冠軍賽成為名留歷史的勝利功臣。

耶薩維奇站上大場面不但沒有慌亂，更拿出異於常人的冷靜態度。賽後記者會上，總教練施奈德形容耶薩維奇「冷靜得出奇」。當他首次在世界大賽投球，一開賽面對大谷翔平這樣的頂級打者，他卻一點都不緊張。

當時大谷翔平打出一記投手丘附近的高彈跳球，耶薩維奇一開始用手套碰到球，但第一時間沒有把球接好，彈了出來。他當下沒有慌亂，輕鬆把球接好之後，神情從容把球拋給一壘手。

施奈德說，看到選手出現這樣的動作，令人感到安心，因為這代表他完全進入狀態。

施奈德在記者會上，形容耶薩維奇繳出足以寫入歷史的表現，特別在世界大賽這樣高張力的舞台上，他能夠經常在球數上領先打者，製造許多揮棒落空，有很多球投進好球帶，打者還是揮空，顯示他的狀態處於顛峰。

耶薩維奇在球季尾聲的9月升上大聯盟，當時藍鳥隊所剩的例行賽場數不多，施奈德坦言，當時僅是讓一些有潛力的球員上來試試身手，也不確定他能扮演什麼角色，結果意想不到的是，耶薩維奇加入之後讓整支球隊的水準向上提升。

施奈德說，耶薩維奇在這種大場面繳出好表現，不僅球技要頂尖，在各方面也都應對得很好，包括賽前熱身準備、面對媒體、與隊友相處等，耶薩維奇都沒有新人的生澀。

