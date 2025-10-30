聽新聞
MLB／洋基、道奇對耶薩維奇慘吞28K 賈吉慘痛經驗早知很難打
藍鳥隊今天在世界大賽第5戰以6：1擊敗道奇隊，22歲菜鳥耶薩維奇（Trey Yesavage）先發7局失1分，成為今年季後賽第4位投出3勝的投手（先發第3人），季後賽5場先發飆出39次三振，身高優勢加上出手點高，讓打者很難應付快速指叉球，早在分區系列賽洋基隊已經先嚐到苦頭。
耶薩維奇9月才上大聯盟，季後賽5場先發投出3勝1敗、防禦率3.46，「唯二」單場飆出二位數三振就是送給洋基、道奇，成為藍鳥在季後賽一路過關的重要戰力。
他在6日美聯分區系列賽第2戰對洋基先發5.1局未被安打，狂飆11次三振，奪下季後賽首勝，今天對決道奇不但投出優質內容，而且局局三振、狂飆12K，若再加上世界大賽首戰5K紀錄，這次季後賽對洋基、道奇一共投出28次三振。
藍鳥季後賽「秘密武器」奏效，耶薩維奇的快速指叉球為何這麼難應付？洋基第2號捕手艾斯卡拉（JC Escarra）是全隊唯一看過這顆球的球員，也是唯一知道棒界放球點最高的指叉球，面對這種球路非常困難的人。
他在分區系列賽第2戰賽前告訴隊友，耶薩維奇很高（193公分）、出手角度也高，就是指叉球能夠欺騙打者的原因，必須適應他的放球點才能打好。
但洋基還是被修理很慘，「法官」賈吉（Aaron Judge）當時面對耶薩維奇94英里速球揮空三振；他表示，耶薩維奇的放球點在頭頂上，感覺每顆球都會進入好球帶下方，打者也必須出棒，球不是落在好球帶就是在膝蓋附近。
洋基總教練布恩（Aaron Boone）坦言耶薩維奇投得太好，找不到解決之道，沒想到過了24天後，道奇也在世界大賽重要比賽也吃虧，挑戰2連霸已無退路。
