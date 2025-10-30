快訊

獨／陸委會「六項精進措施」強化管理公務員赴陸港澳 將每年「抽查」

川習會未談台灣？新華社通稿陸方「隻字未提1詞」僅稱中美應算大帳

整理包／普發一萬銀行超狂加碼 抽機票、iPhone、11萬元現金優惠比一比

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／洋基、道奇對耶薩維奇慘吞28K 賈吉慘痛經驗早知很難打

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
耶薩維奇身高優勢加上出手點高，讓打者很難應付快速指叉球，早在分區系列賽洋基隊已經先嚐到苦頭。 路透
耶薩維奇身高優勢加上出手點高，讓打者很難應付快速指叉球，早在分區系列賽洋基隊已經先嚐到苦頭。 路透

藍鳥隊今天在世界大賽第5戰以6：1擊敗道奇隊，22歲菜鳥耶薩維奇（Trey Yesavage）先發7局失1分，成為今年季後賽第4位投出3勝的投手（先發第3人），季後賽5場先發飆出39次三振，身高優勢加上出手點高，讓打者很難應付快速指叉球，早在分區系列賽洋基隊已經先嚐到苦頭。

耶薩維奇9月才上大聯盟，季後賽5場先發投出3勝1敗、防禦率3.46，「唯二」單場飆出二位數三振就是送給洋基、道奇，成為藍鳥在季後賽一路過關的重要戰力。

他在6日美聯分區系列賽第2戰對洋基先發5.1局未被安打，狂飆11次三振，奪下季後賽首勝，今天對決道奇不但投出優質內容，而且局局三振、狂飆12K，若再加上世界大賽首戰5K紀錄，這次季後賽對洋基、道奇一共投出28次三振。

藍鳥季後賽「秘密武器」奏效，耶薩維奇的快速指叉球為何這麼難應付？洋基第2號捕手艾斯卡拉（JC Escarra）是全隊唯一看過這顆球的球員，也是唯一知道棒界放球點最高的指叉球，面對這種球路非常困難的人。

他在分區系列賽第2戰賽前告訴隊友，耶薩維奇很高（193公分）、出手角度也高，就是指叉球能夠欺騙打者的原因，必須適應他的放球點才能打好。

但洋基還是被修理很慘，「法官」賈吉（Aaron Judge）當時面對耶薩維奇94英里速球揮空三振；他表示，耶薩維奇的放球點在頭頂上，感覺每顆球都會進入好球帶下方，打者也必須出棒，球不是落在好球帶就是在膝蓋附近。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）坦言耶薩維奇投得太好，找不到解決之道，沒想到過了24天後，道奇也在世界大賽重要比賽也吃虧，挑戰2連霸已無退路。

洋基 道奇 藍鳥

延伸閱讀

MLB／遺珠！球員票選獎揭曉 大谷翔平「50轟50K」卻空手而回

MLB／創97年首見數據洗刷軟手臭名 賈吉：2025洋基是特別球隊

MLB／追打大壞球變追平轟 賈吉笑了：可能有鬼魂幫忙

MLB／洋基續命！賈吉追平砲、奇森姆超前轟 第四戰交給救世主

相關新聞

MLB／道奇遭聽牌 羅伯茲點牛棚、打線失靈：先發終究有極限

洛杉磯道奇今天（30日）在世界大賽G5再度不敵多倫多藍鳥，以1：6吞下二連敗，系列戰陷入2勝3敗的劣勢。主帥羅伯茲（Dave Roberts）賽後對球隊進攻熄火與牛棚表現皆直言不諱，坦言：「先發能撐多久終究有極限，最終每個人都得把自己該做的事情做好。」

MLB／道奇2連霸機會只剩26%？第6戰山本由伸壓力超大

道奇隊今天在洛杉磯主場爆滿52175名觀眾前，一路遭到藍鳥隊22歲菜鳥投手耶薩維奇（Trey Yesavage）壓制，被...

MLB／為何背水一戰都投很好？ 山本由伸：我也不知道

世界大賽G5道奇隊以1：6不敵藍鳥隊，系列賽以2：3遭到聽牌，G6將推出日本王牌投手山本由伸先發。過去山本在背水一戰表現優異，如今道奇又陷入絕境，山本也分享如何應對緊張。 山本由伸過去在輸球就被

MLB／讓大谷揮空頭盔落地 藍鳥教頭盛讚耶薩維奇「史詩級」

藍鳥隊離隊史第3座世界大賽冠軍只差最後一勝，22歲菜鳥投手耶薩維奇（Trey Yesavage）今天在第5戰有效壓制道奇...

MLB／洋基、道奇對耶薩維奇慘吞28K 賈吉慘痛經驗早知很難打

藍鳥隊今天在世界大賽第5戰以6：1擊敗道奇隊，22歲菜鳥耶薩維奇（Trey Yesavage）先發7局失1分，成為今年季...

MLB／世界大賽打擊率僅0.130 道奇貝茲：我狀態真的很差

道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）世界大賽再度陷入低潮，就算今天被調至第3棒，還是4支0毫無建樹。貝茲賽後受訪時直言，自己的狀態非常爛。 貝茲今年例行賽曾陷入大低潮，因此打出生涯最差成績

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。