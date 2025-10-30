MLB／為何背水一戰都投很好？ 山本由伸：我也不知道

世界大賽G5道奇隊以1：6不敵藍鳥隊，系列賽以2：3遭到聽牌，G6將推出日本王牌投手山本由伸先發。過去山本在背水一戰表現優異，如今道奇又陷入絕境，山本也分享如何應對緊張。

山本由伸過去在輸球就被淘汰的比賽，成績很優異。2021年在日本職棒總冠軍賽G6燃燒141球，9局狂飆11K失1分，可惜球隊在延長賽輸球。2023年日職總冠軍賽G6，熱投138球，9局狂飆14K失1分，完投勝。去年國聯分區系列賽G5，5局0失分，幫助道奇擊敗教士隊晉級。

山本預計是G6的先發，今天賽後接受採訪，被問到為何總能在關鍵戰表現出色？山本表示：「老實說我也不知道，真的不清楚。」

G3山本曾進牛棚練投準備上場，這沒有影響到原訂的牛棚練投，他說，「今天有進牛棚，邊投邊觀察狀況，如果手臂緊繃延後到明天，不過今天在牛棚投球，一切順利，沒有問題。」

山本的大心臟備受球迷稱讚，他也分享如何面對緊張局面，「當然都會緊張，但我一直努力練習，希望能帶著自信站上投手丘。」