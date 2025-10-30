MLB／「生化人」普荷斯有望出任總仔！ 美媒曝進教士決選名單

傳奇重砲「生化人」普荷斯（Albert Pujols）退役已經3年，今年他先後面試洛杉磯天使、聖地牙哥教士、巴爾的摩金鶯等隊總教練職位，在確定無緣天使隊主帥職位後，如今傳出他已進入教士隊最終決選名單。

普荷斯22年職業生涯狂掃703轟，未來進入名人堂只是時間早晚的問題，根據美媒報導，普荷斯有意願出任大聯盟球隊主帥，先前他曾面試過天使隊主帥職位，不過最終由大谷翔平前搭檔鈴木清出任。

原定他會現身世界大賽G3賽前的報導，不過最終他沒有出席。《聖地牙哥聯合論壇報》記者艾斯（Kevin Acee）指出，普荷斯缺席的原因是他和教士進行第二輪面試，《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）更爆料，雙方的面試時間長達9個小時。

艾斯指出，普荷斯二度面試教士，代表他已經進入了球團的總教練最終決選名單。教士隊去年從外卡系列賽出線，但國聯分區系列賽遭洛杉磯道奇淘汰；今年賽季教士例行賽也奪下90勝，不過球隊在外卡戰敗給芝加哥小熊止步，總教練希爾特（Mike Shildt）則在季後宣布退休。