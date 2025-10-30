MLB／讓大谷揮空頭盔落地 藍鳥教頭盛讚耶薩維奇「史詩級」

藍鳥隊離隊史第3座世界大賽冠軍只差最後一勝，22歲菜鳥投手耶薩維奇（Trey Yesavage）今天在第5戰有效壓制道奇隊打線，成為6：1贏球最大功臣，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）盛讚他的投球內容是「史詩級」。

耶薩維奇先發7局失1分，狂飆12次三振，奪下個人生涯在世界大賽首勝，道奇先發9棒全部吞K；他不但締造菜鳥投手在世界大賽單場最多K紀錄，更是史上首位至少12K、未投出任何保送的投手。

藍鳥教頭盛讚耶薩維奇的投球內容是「史詩級」。 美聯社

耶薩維奇9月16日才登上大聯盟，例行賽加季後賽只有8場先發，以22歲之齡在世界大賽客場投出驚人成績，讓史奈德讚不絕口，認為他不但搶到有利球數，還能讓打者一再揮空，達到制敵之效。

道奇打線面對耶薩維奇12K有11K揮空出局，剛好快速指叉球、滑球各6次，大谷翔平3局下遭84英里快速指叉球K掉，猛力揮空連頭盔都掉到地上。

Trey Yesavage gets Ohtani swinging to end the inning



📺: #WorldSeries on FOX pic.twitter.com/0xxkvyUxok — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2025年10月30日

耶薩維奇開季從小聯盟1A出發，連跳四級在9月站上大聯盟舞台，本月25日扛起世界大賽首戰先發重任，投4局失兩分無關勝敗，今天再戰道奇奪下關鍵勝投，他說：「是的，這是一個瘋狂世界，好萊塢也不可能有這麼好的劇情，能夠成為其中一部分，我感到非常幸運。」