快訊

獨／陸委會「六項精進措施」強化管理公務員赴陸港澳 將每年「抽查」

川習會未談台灣？新華社通稿陸方「隻字未提1詞」僅稱中美應算大帳

整理包／普發一萬銀行超狂加碼 抽機票、iPhone、11萬元現金優惠比一比

MLB／高層形容「心跳很慢」！藍鳥菜鳥耶薩維奇世界大賽展翅

中央社／ 洛杉磯29日專電
耶薩維奇僅花5個月從小聯盟1A升上大聯盟，球團高層形容他「心跳很慢」，在場上沉著冷靜，具備大將之風。 路透通訊社
耶薩維奇僅花5個月從小聯盟1A升上大聯盟，球團高層形容他「心跳很慢」，在場上沉著冷靜，具備大將之風。 路透通訊社

藍鳥22歲投手耶薩維奇今天7局12次三振改寫世界大賽新人紀錄。他僅花5個月從小聯盟1A升上大聯盟，球團高層形容他「心跳很慢」，在場上沉著冷靜，具備大將之風。

耶薩維奇（Trey Yesavage）來自賓州小鎮，大器晚成的他，在學生時代沒沒無聞，直到大學才開始嶄露頭角，靠著獨樹一格的高壓式投球動作，闖出自己的棒球路。

耶薩維奇擁有193公分、102公斤的高大身材，投球動作採用極度高壓的方式。加上手臂延伸，他的球出手高度達216公分，從打擊區的角度來看，他手上的棒球有如從二樓投下來。

大聯盟官網報導，耶薩維奇16歲時參加測試，由於先前的棒球經歷不多，卻能投出將近140公里的球速，讓當時的高中教練印象深刻「他的動作有點僵硬，但手臂非常有力量」。

當時教練眼中「有點不知道自己在幹嘛」的小男生，在接下來5年之間，一步一步提升球技。

他大學就讀東卡羅來納大學（East CarolinaUniversity），球速已經提升到145公里，展現平均每9局三振15.6人次的實力，但控球仍然有待加強。他僅花1年的時間，從每9局保送6.6人進步到每9局2.7次四壞。

藍鳥隊2024年選秀會首輪選中耶薩維奇，相中他的投球潛力之外，更看好他的心理素質。這一點在今天的世界大賽第5戰徹底展現。

耶薩維奇今年季初，從小聯盟低階的1A出發，藍鳥本來預期他上升速度會很快，但沒想到生涯第一年就成為大聯盟即戰力，在世界大賽的關鍵戰役一夫當關。

一般球員進入小聯盟體系，通常需要4年左右時間，累積經驗之後才能踏上大聯盟舞台。但耶薩維奇只花5個月就達成大聯盟的初登板。他從1A、高階1A、2A、3A一路往上升。

面對更高層級的打者，耶薩維奇有很強的適應力。他每升一階，一開始都投得不穩，但很快就能找到方法壓制對手。藍鳥球員發展部門總監斯克拉法尼（JoeSclafani）說，這是球隊有計畫的養成。

「他心跳很慢」斯克拉法尼以這句英語特有的說法，形容耶薩維奇在場上臨危不亂的特質。

藍鳥隊看中耶薩維奇的人格特質，他今天賽後受訪時，記者問他如何締造這場7局12K的精彩表現，他回答：「我上場懷抱信念，相信我自己，相信隊友的守備，相信本壘後面的捕手柯克，感謝上帝看照我。」

藍鳥 大聯盟 小聯盟

延伸閱讀

MLB／破世界大賽菜鳥投手單場最多K 道奇先發都遭耶薩維奇三振

MLB／藍鳥22歲菜鳥耶薩維奇對道奇飆12K 創世界大賽紀錄

2025MLB世界大賽賽程與比分 耶薩維奇7局12K鎖道奇率藍鳥聽牌

MLB／耶薩維奇狂飆12K收拾道奇 藍鳥暌違32年封王只差最後1勝

相關新聞

MLB／道奇遭聽牌 羅伯茲點牛棚、打線失靈：先發終究有極限

洛杉磯道奇今天（30日）在世界大賽G5再度不敵多倫多藍鳥，以1：6吞下二連敗，系列戰陷入2勝3敗的劣勢。主帥羅伯茲（Dave Roberts）賽後對球隊進攻熄火與牛棚表現皆直言不諱，坦言：「先發能撐多久終究有極限，最終每個人都得把自己該做的事情做好。」

MLB／道奇2連霸機會只剩26%？第6戰山本由伸壓力超大

道奇隊今天在洛杉磯主場爆滿52175名觀眾前，一路遭到藍鳥隊22歲菜鳥投手耶薩維奇（Trey Yesavage）壓制，被...

MLB／為何背水一戰都投很好？ 山本由伸：我也不知道

世界大賽G5道奇隊以1：6不敵藍鳥隊，系列賽以2：3遭到聽牌，G6將推出日本王牌投手山本由伸先發。過去山本在背水一戰表現優異，如今道奇又陷入絕境，山本也分享如何應對緊張。 山本由伸過去在輸球就被

MLB／讓大谷揮空頭盔落地 藍鳥教頭盛讚耶薩維奇「史詩級」

藍鳥隊離隊史第3座世界大賽冠軍只差最後一勝，22歲菜鳥投手耶薩維奇（Trey Yesavage）今天在第5戰有效壓制道奇...

MLB／洋基、道奇對耶薩維奇慘吞28K 賈吉慘痛經驗早知很難打

藍鳥隊今天在世界大賽第5戰以6：1擊敗道奇隊，22歲菜鳥耶薩維奇（Trey Yesavage）先發7局失1分，成為今年季...

MLB／世界大賽打擊率僅0.130 道奇貝茲：我狀態真的很差

道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）世界大賽再度陷入低潮，就算今天被調至第3棒，還是4支0毫無建樹。貝茲賽後受訪時直言，自己的狀態非常爛。 貝茲今年例行賽曾陷入大低潮，因此打出生涯最差成績

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。