MLB／高層形容「心跳很慢」！藍鳥菜鳥耶薩維奇世界大賽展翅

藍鳥22歲投手耶薩維奇今天7局12次三振改寫世界大賽新人紀錄。他僅花5個月從小聯盟1A升上大聯盟，球團高層形容他「心跳很慢」，在場上沉著冷靜，具備大將之風。

耶薩維奇（Trey Yesavage）來自賓州小鎮，大器晚成的他，在學生時代沒沒無聞，直到大學才開始嶄露頭角，靠著獨樹一格的高壓式投球動作，闖出自己的棒球路。

耶薩維奇擁有193公分、102公斤的高大身材，投球動作採用極度高壓的方式。加上手臂延伸，他的球出手高度達216公分，從打擊區的角度來看，他手上的棒球有如從二樓投下來。

大聯盟官網報導，耶薩維奇16歲時參加測試，由於先前的棒球經歷不多，卻能投出將近140公里的球速，讓當時的高中教練印象深刻「他的動作有點僵硬，但手臂非常有力量」。

當時教練眼中「有點不知道自己在幹嘛」的小男生，在接下來5年之間，一步一步提升球技。

他大學就讀東卡羅來納大學（East CarolinaUniversity），球速已經提升到145公里，展現平均每9局三振15.6人次的實力，但控球仍然有待加強。他僅花1年的時間，從每9局保送6.6人進步到每9局2.7次四壞。

藍鳥隊2024年選秀會首輪選中耶薩維奇，相中他的投球潛力之外，更看好他的心理素質。這一點在今天的世界大賽第5戰徹底展現。

耶薩維奇今年季初，從小聯盟低階的1A出發，藍鳥本來預期他上升速度會很快，但沒想到生涯第一年就成為大聯盟即戰力，在世界大賽的關鍵戰役一夫當關。

一般球員進入小聯盟體系，通常需要4年左右時間，累積經驗之後才能踏上大聯盟舞台。但耶薩維奇只花5個月就達成大聯盟的初登板。他從1A、高階1A、2A、3A一路往上升。

面對更高層級的打者，耶薩維奇有很強的適應力。他每升一階，一開始都投得不穩，但很快就能找到方法壓制對手。藍鳥球員發展部門總監斯克拉法尼（JoeSclafani）說，這是球隊有計畫的養成。

「他心跳很慢」斯克拉法尼以這句英語特有的說法，形容耶薩維奇在場上臨危不亂的特質。

藍鳥隊看中耶薩維奇的人格特質，他今天賽後受訪時，記者問他如何締造這場7局12K的精彩表現，他回答：「我上場懷抱信念，相信我自己，相信隊友的守備，相信本壘後面的捕手柯克，感謝上帝看照我。」