MLB／道奇2連霸機會只剩26%？第6戰山本由伸壓力超大

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
藍鳥世界大賽率先聽牌，道奇挑戰2連霸出現重大危機。 路透
藍鳥世界大賽率先聽牌，道奇挑戰2連霸出現重大危機。 路透

道奇隊今天在洛杉磯主場爆滿52175名觀眾前，一路遭到藍鳥隊22歲菜鳥投手耶薩維奇（Trey Yesavage）壓制，被他賞了12次三振，終場以1：6落敗，世界大賽陷入2勝3敗絕境，接下來第6戰在多倫多客場進行，挑戰2連霸出現重大危機。

過去7戰4勝制季後賽贏得第5戰的球隊，68次有46次贏得系列賽，機率達67.6%，現行「2-3-2」賽制在客場贏得第5戰，最後兩戰回到主場比賽的球隊，27次更有20次過關，機率更達74.1%。

道奇去年奪下隊史第8座世界大賽冠軍，追平巨人隊並列史上第5，後天第6戰將推出日本強投山本由伸先發，壓力之大可想而知，藍鳥則由高斯曼（Kevin Gausman）把關，希望封王戰順利搶下暌違32年的隊史第3冠。

藍鳥開路先鋒史奈德（Davis Schneider）今天首局首打席全壘打，把道奇先發投手史奈爾（Blake Snell）第1球轟上左外野看台，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）接力陽春砲，締造世界大賽首次、季後賽第2次開賽連續兩棒全壘打紀錄，藍鳥從比賽一開始就奠定勝基。

大聯盟官網指出，這是藍鳥本季首次開賽前兩棒都揮出全壘打，也是道奇首次開賽連挨兩轟，更是史奈爾整個生涯首次開賽遭前兩棒狙擊。

藍鳥 道奇

