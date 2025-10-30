MLB／大谷4度被敬遠美媒批規則「過時」 道奇總仔：不應因人設事

快訊

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸…4櫃已發臭

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透

大谷翔平世界大賽G3 4度遭故意四壞球保送上壘，打破大聯盟季後賽單場被敬遠紀錄，有美媒記者提出，這樣的戰術是否不恰當、已經過時？洛杉磯道奇羅伯茲（Dave Roberts）對此提出理性看法。

在今天（30日）G5賽前的記者會上，有記者主動向羅伯茲提及大谷翔平在世界大賽G3狂被多倫多藍鳥敬遠一事，並提出自身看法：「你覺得故意四壞保送這個戰術是不是已經過時了？現在這種直接送上壘的敬遠讓比賽少投了12顆球，結果那場比賽拖到18局，如果沒有那些保送，可能早就結束了。」

該名記者繼續說道：「你以前當球員時在華盛頓也遇過邦茲（Barry Bonds），現在你又是大谷的教練，應該親身體會到這種戰術會讓比賽少了看點，也等於把球棒從全世界最棒的打者手中拿走。」

羅伯茲笑著回應：「老實說，以我個人的立場來說，我當然會希望能禁止這種戰術，因為這樣對道奇是有利的。」但他隨即解釋，整體來看，這仍屬於比賽策略的一部分，並不是每支球隊都會像道奇這樣受影響，羅伯茲理性說道：「所以我覺得要因為世界大賽、或只因為不想讓人不給翔平打，就去改規則，其實有點太偏頗。我會盡量保持中立，但我也承認，這戰術確實還有它的戰略價值。」

