MLB／破世界大賽菜鳥投手單場最多K 道奇先發都遭耶薩維奇三振

世界大賽關鍵第5戰，藍鳥隊22歲右投耶薩維奇（Trey Yesavage）領軍6：1搶下重要勝利，對道奇隊先發7局失1分，狂飆12次三振，締造菜鳥投手在世界大賽單場最多K紀錄，道奇打線真的被他狠狠修理。

耶薩維奇6日在季後賽初登板，分區系列賽對洋基隊先發5.1局無失分奪勝，當時飆出11次三振；今天對道奇投完前5局已有10K，追平1963年世界大賽道奇名將考法克斯（Sandy Koufax）的紀錄，成為史上第2人，單一季後賽兩次更是第1人。

耶薩維奇9月16日才登上大聯盟，結果一路頭到世界大賽成為藍鳥英雄。 路透

耶薩維奇9月16日才登上大聯盟，菜鳥球季3場先發投出1勝，進入季後賽表現神勇，5場先發投出3勝1敗、防禦率3.46，25日世界大賽首戰投4局失兩分無關勝敗，投出5次三振，今天再戰道奇狂飆12K，幫助藍鳥3勝2敗聽牌。

道奇今天稍微調整棒次，但先發9人包括開路先鋒大谷翔平全遭三振，整場比賽更是慘吞15K；耶薩維奇都用拿手的快速指叉球、滑球K掉打者，12K多達11K讓對手揮空三振，大谷3局下也被84英里快速指叉球K掉，耶薩維奇的身高優勢加上出手點高，完全達到制敵效果。