快訊

川習會結束了！歷時1小時40分 僅川普預告時間一半

川習會前來一發…川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎？

怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

MLB／破世界大賽菜鳥投手單場最多K 道奇先發都遭耶薩維奇三振

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
耶薩維奇對道奇隊先發7局失1分，狂飆12次三振，締造菜鳥投手在世界大賽單場最多K紀錄。 美聯社
耶薩維奇對道奇隊先發7局失1分，狂飆12次三振，締造菜鳥投手在世界大賽單場最多K紀錄。 美聯社

世界大賽關鍵第5戰，藍鳥隊22歲右投耶薩維奇（Trey Yesavage）領軍6：1搶下重要勝利，對道奇隊先發7局失1分，狂飆12次三振，締造菜鳥投手在世界大賽單場最多K紀錄，道奇打線真的被他狠狠修理。

耶薩維奇6日在季後賽初登板，分區系列賽對洋基隊先發5.1局無失分奪勝，當時飆出11次三振；今天對道奇投完前5局已有10K，追平1963年世界大賽道奇名將考法克斯（Sandy Koufax）的紀錄，成為史上第2人，單一季後賽兩次更是第1人。

耶薩維奇9月16日才登上大聯盟，結果一路頭到世界大賽成為藍鳥英雄。 路透
耶薩維奇9月16日才登上大聯盟，結果一路頭到世界大賽成為藍鳥英雄。 路透

耶薩維奇9月16日才登上大聯盟，菜鳥球季3場先發投出1勝，進入季後賽表現神勇，5場先發投出3勝1敗、防禦率3.46，25日世界大賽首戰投4局失兩分無關勝敗，投出5次三振，今天再戰道奇狂飆12K，幫助藍鳥3勝2敗聽牌。

道奇今天稍微調整棒次，但先發9人包括開路先鋒大谷翔平全遭三振，整場比賽更是慘吞15K；耶薩維奇都用拿手的快速指叉球、滑球K掉打者，12K多達11K讓對手揮空三振，大谷3局下也被84英里快速指叉球K掉，耶薩維奇的身高優勢加上出手點高，完全達到制敵效果。

道奇 世界大賽 藍鳥

延伸閱讀

MLB／藍鳥22歲菜鳥耶薩維奇對道奇飆12K 創世界大賽紀錄

2025MLB世界大賽賽程與比分 耶薩維奇7局12K鎖道奇率藍鳥聽牌

MLB／耶薩維奇狂飆12K收拾道奇 藍鳥暌違32年封王只差最後1勝

MLB／耶薩維奇前5局狂飆10K 藍鳥砲火凶猛3：1領先道奇

相關新聞

MLB／耶薩維奇狂飆12K收拾道奇 藍鳥暌違32年封王只差最後1勝

藍鳥隊22歲右投耶薩維奇（Trey Yesavage）今天在世界大賽第5戰主宰戰場，先發7局失1分，狂飆12次三振，優質...

MLB／破世界大賽菜鳥投手單場最多K 道奇先發都遭耶薩維奇三振

世界大賽關鍵第5戰，藍鳥隊22歲右投耶薩維奇（Trey Yesavage）領軍6：1搶下重要勝利，對道奇隊先發7局失1分...

MLB／大谷翔平敗投後想再登板 道奇教頭透露第6、7戰都有機會

大谷翔平昨天在世界大賽初登板，先發6局失4分吞敗，賽後受訪表示，接下來任何一場比賽都可再投球，第6、7戰可以擔任後援投手...

MLB／遺珠！球員票選獎揭曉 大谷翔平「50轟50K」卻空手而回

由現役球員共同票選的「MLB球員選擇獎」（Players Choice Awards）正式揭曉，洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平雖以史無前例的「50轟50K」二刀流表現入圍「年度最佳球員」與「國聯傑出球員獎」兩項大獎，最終卻雙雙落選。

2025MLB世界大賽賽程與比分 耶薩維奇7局12K鎖道奇率藍鳥聽牌

美國職棒大聯盟爭冠戲碼出爐，藍鳥隊在美聯冠軍賽打滿七場晉級，暌違卅二年挺進世界大賽，將面對大谷翔平領軍的豪門道奇隊，上演史上第三次「美加大戰」，七戰四勝制系列賽將在廿五日開打，尋求二連霸的道奇挑戰隊史

MLB／耶薩維奇前5局狂飆10K 藍鳥砲火凶猛3：1領先道奇

藍鳥隊今天在世界大賽第5戰一開打就讓道奇隊吃足苦頭，史奈德（Davis Schneider）首局首打席全壘打，小葛雷諾（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。