MLB／遺珠！球員票選獎揭曉 大谷翔平「50轟50K」卻空手而回

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平在球員選擇獎空手而回。 路透
由現役球員共同票選的「MLB球員選擇獎」（Players Choice Awards）正式揭曉，洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平雖以史無前例的「50轟50K」二刀流表現入圍「年度最佳球員」與「國聯傑出球員獎」兩項大獎，最終卻雙雙落選。

大谷過去在2021年效力洛杉磯天使時，曾在MLB球員選擇獎橫掃「年度最佳球員」和「美聯傑出球員」兩大獎項；但此後兩年接連跟獎座擦肩而過。2022年敗給紐約洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge），2023年雖再度拿下美聯傑出球員，卻不敵亞特蘭大勇士重砲阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）無緣年度最佳球員。轉戰道奇後，大谷去年繳出54轟、59盜的神級數據，成為聯盟史上第一位「50轟50盜」球員，勇奪國聯傑出球員獎，但又被賈吉抱走年度最佳球員獎項。

本季大谷重返二刀流舞台，火力更上一層樓，打者翔平繳出打擊率.282、55轟、OPS 1.014成績，長打威力橫掃全聯盟；投手大谷則出賽14場，送出62次三振、防禦率2.87，也締造前所未有的二刀流「50轟50K」紀錄。即便如此，他仍無緣再度獲獎。

今年的年度最佳球員最終由以60轟榮登全壘打王的西雅圖水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）拿下，他也毫不意外同時獲頒美聯傑出球員。國聯方面，打出56轟、132分打點、雙料王氣勢如虹的費城費城人隊重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）獲選國聯傑出球員。

其他獎項部分，匹茲堡海盜新生代火球男史肯斯（Paul Skenes）奪下國聯傑出投手，底特律老虎隊左投史庫柏（Tarik Skubal）則稱霸美聯。東山再起獎部分，國聯由勇士隊外野手阿庫尼亞獲選，美聯則是德州遊騎兵王牌狄葛隆（Jacob deGrom）。至於新人獎，勇士隊捕手鮑德溫（Drake Baldwin）和運動家新秀克爾茲（Nick Kurtz）分別稱霸國聯和美聯。

大谷翔平 道奇 賈吉 MLB

