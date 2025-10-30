MLB／耶薩維奇狂飆12K收拾道奇 藍鳥暌違32年封王只差最後1勝

藍鳥隊22歲右投耶薩維奇（Trey Yesavage）今天在世界大賽第5戰主宰戰場，先發7局失1分，狂飆12次三振，優質表現領軍6：1擊敗道奇隊，世界大賽3勝2敗聽牌，最快後天在多倫多主場封王，奪下暌違32年的冠軍。

耶薩維奇用104球完成7局任務，只被揮出3支安打，未投出任何保送，而且每局都有三振紀錄，最長連飆5K，成為藍鳥贏球最大功臣；耶薩維奇今年例行賽只拿1勝，季後賽搶下3勝（1敗），世界大賽首勝也到手。

藍鳥開路先鋒史奈德（Davis Schneider）首局首打席全壘打，把道奇先發投手史奈爾（Blake Snell）第1球轟上左外野看台，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）接力陽春砲，締造世界大賽首次、季後賽第2次開賽連續兩棒全壘打紀錄。

史奈爾只投3球，道奇立刻陷入0：2落後，3局下赫南德茲（Enrique Hernandez）轟出陽春砲，道奇追成1：2。

藍鳥4局上再靠瓦修（Daulton Varsho）三壘打、克萊門特（Ernie Clement）高飛犧牲打攻下第3分。

道奇無法破解耶薩維奇的快速指叉球、滑球，先發9棒全遭三振；藍鳥7局上攻勢再起，靠兩支安打、兩次保送，加上3次投手暴投，攻下兩分拉大到5：1領先，8局上兩支安打、1次投手暴投又得1分，道奇大勢已去。

史奈爾投6.2局被揮出6支安打、出現4次保送，失5分吞敗，季後賽戰績掉到3勝2敗；他在世界大賽開打前，季後賽前3輪各投1場都奪勝，世界大賽兩場先發合計11.2局，被揮出14支安打，包括3支全壘打，失10分全是自責分，吞下對戰2連敗。

藍鳥今天揮出9支安打，道奇只有4支，大谷4次打數掛零、吞下1次三振，道奇打線面對3名投手慘吞15K。

世界大賽第6戰後天移師多倫多進行，道奇挑戰2連霸、隊史第9冠已無退路；藍鳥過去兩座冠軍是在1992、93年完成2連霸，離隊史第3冠只差最後1勝。