快訊

川習會結束了！歷時1小時40分 僅川普預告時間一半

川習會前來一發…川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎？

怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

MLB／耶薩維奇狂飆12K收拾道奇 藍鳥暌違32年封王只差最後1勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
藍鳥隊22歲右投耶薩維奇三振大谷翔平。 美聯社
藍鳥隊22歲右投耶薩維奇三振大谷翔平。 美聯社

藍鳥隊22歲右投耶薩維奇（Trey Yesavage）今天在世界大賽第5戰主宰戰場，先發7局失1分，狂飆12次三振，優質表現領軍6：1擊敗道奇隊，世界大賽3勝2敗聽牌，最快後天在多倫多主場封王，奪下暌違32年的冠軍。

耶薩維奇用104球完成7局任務，只被揮出3支安打，未投出任何保送，而且每局都有三振紀錄，最長連飆5K，成為藍鳥贏球最大功臣；耶薩維奇今年例行賽只拿1勝，季後賽搶下3勝（1敗），世界大賽首勝也到手。

藍鳥開路先鋒史奈德（Davis Schneider）首局首打席全壘打，把道奇先發投手史奈爾（Blake Snell）第1球轟上左外野看台，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）接力陽春砲，締造世界大賽首次、季後賽第2次開賽連續兩棒全壘打紀錄。

史奈爾只投3球，道奇立刻陷入0：2落後，3局下赫南德茲（Enrique Hernandez）轟出陽春砲，道奇追成1：2。

藍鳥4局上再靠瓦修（Daulton Varsho）三壘打、克萊門特（Ernie Clement）高飛犧牲打攻下第3分。

道奇無法破解耶薩維奇的快速指叉球、滑球，先發9棒全遭三振；藍鳥7局上攻勢再起，靠兩支安打、兩次保送，加上3次投手暴投，攻下兩分拉大到5：1領先，8局上兩支安打、1次投手暴投又得1分，道奇大勢已去。

史奈爾投6.2局被揮出6支安打、出現4次保送，失5分吞敗，季後賽戰績掉到3勝2敗；他在世界大賽開打前，季後賽前3輪各投1場都奪勝，世界大賽兩場先發合計11.2局，被揮出14支安打，包括3支全壘打，失10分全是自責分，吞下對戰2連敗。

藍鳥今天揮出9支安打，道奇只有4支，大谷4次打數掛零、吞下1次三振，道奇打線面對3名投手慘吞15K。

世界大賽第6戰後天移師多倫多進行，道奇挑戰2連霸、隊史第9冠已無退路；藍鳥過去兩座冠軍是在1992、93年完成2連霸，離隊史第3冠只差最後1勝。

道奇 藍鳥 世界大賽

延伸閱讀

MLB／耶薩維奇前5局狂飆10K 藍鳥砲火凶猛3：1領先道奇

MLB／史奈爾開賽只投3球連挨兩轟 藍鳥追平季後賽罕見紀錄

MLB／大谷兩分砲只夠當小水槍 藍鳥海灌11分打爆道奇先搶首勝

MLB／是真的！藍鳥對道奇灌9分大局 巴格敲史上首支代打滿貫砲

相關新聞

MLB／耶薩維奇狂飆12K收拾道奇 藍鳥暌違32年封王只差最後1勝

藍鳥隊22歲右投耶薩維奇（Trey Yesavage）今天在世界大賽第5戰主宰戰場，先發7局失1分，狂飆12次三振，優質...

MLB／破世界大賽菜鳥投手單場最多K 道奇先發都遭耶薩維奇三振

世界大賽關鍵第5戰，藍鳥隊22歲右投耶薩維奇（Trey Yesavage）領軍6：1搶下重要勝利，對道奇隊先發7局失1分...

MLB／史奈爾開賽只投3球連挨兩轟 藍鳥追平季後賽罕見紀錄

世界大賽第5戰今天繼續在道奇球場進行，藍鳥隊開賽立刻展現重砲火力，史奈德（Davis Schneider）首局首打席全壘...

MLB／大谷翔平敗投後想再登板 道奇教頭透露第6、7戰都有機會

大谷翔平昨天在世界大賽初登板，先發6局失4分吞敗，賽後受訪表示，接下來任何一場比賽都可再投球，第6、7戰可以擔任後援投手...

MLB／遺珠！球員票選獎揭曉 大谷翔平「50轟50K」卻空手而回

由現役球員共同票選的「MLB球員選擇獎」（Players Choice Awards）正式揭曉，洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平雖以史無前例的「50轟50K」二刀流表現入圍「年度最佳球員」與「國聯傑出球員獎」兩項大獎，最終卻雙雙落選。

2025MLB世界大賽賽程與比分 耶薩維奇7局12K鎖道奇率藍鳥聽牌

美國職棒大聯盟爭冠戲碼出爐，藍鳥隊在美聯冠軍賽打滿七場晉級，暌違卅二年挺進世界大賽，將面對大谷翔平領軍的豪門道奇隊，上演史上第三次「美加大戰」，七戰四勝制系列賽將在廿五日開打，尋求二連霸的道奇挑戰隊史

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。